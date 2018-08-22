Şampiyonlar döndü – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Şampiyonlar döndü

    Şampiyonlar döndü
    İrlanda'nın başktenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 4 madalya (1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz) madalya kazanan milli yüzücüler yurda döndü. Altın ve bronz alan (solda), bronz kazanan (ortada) ve gümüş madalya sahibi Sevilay Öztürk havaalanında.
    1. 22.8.2018
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