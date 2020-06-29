Son dakika: Thievy Bifouma için resmi açıklama! Yeni kulübü...
Son dakika... Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına az bir süre kala transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Yeni Malatyaspor kulübü Kongolu oyuncu Bifouma'nın yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...
Yeni Malatyaspor kulübünün resmi kanallarla yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır."
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 17:08
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Thievy Bifouma için resmi açıklama! Yeni kulübü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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