Son dakika: Thievy Bifouma için resmi açıklama! Yeni kulübü... - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Süper Lig'de bir transfer daha açıklandı! Yeni kulübü...

dakika: için resmi açıklama! Yeni kulübü...

Son dakika: Thievy Bifouma için resmi açıklama! Yeni kulübü...

dakika... 'de sezonun tamamlanmasına az bir süre kala gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kulübü Kongolu oyuncu Bifouma'nın yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...

kulübünün resmi kanallarla yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır."

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 17:08
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