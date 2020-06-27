Adil Gevrek: Yapılan hakem hataları artık bizi bezdirdi
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, evinde Btc Türk Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gevrek, "Yapılan hakem hataları artık bizi bezdirdi. Kötü niyet aramak istemiyorum ama bizi de farklı şekilde düşündürmeye başladı. Yani 1 hata olur 2 hata olur. Bu kadar da olmaz ki. Malesef bugün hakemi konuşmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.