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03 Aralık 2019, Salı
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maçında çocuklara oyuncak dağıtıldı

Yeni Malatyaspor maçında çocuklara oyuncak dağıtıldı

5'inci tur birinci maçında BtcTurk sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Maç başlamadan önce 3 Günü dolayısıyla statta ağırlanan özel öğrencilere oyuncak dağıtıldı.

5'inci tur birinci maçında BtcTurk sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeni Malatyaspor kulübü tarafından 3 günü dolayısıyla Yeni Malatya Stadı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında maça getirilen 7 bin öğrenciyle birlikte özel öğrencilere çeşitli oyuncuklar dağıtıldı. Down sendromlu öğrenciler oyuncakları alırken mutlulukları gözlerinden okundu.

  1. 03.12.2019
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