Sergen Yalçın cezasını bugün oynanacak Keçiörengücü maçıyla tamamlayacak
Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın’ın 3 maçlık cezası sona erdi. Ligde en son 13. haftadaki Gençlerbirliği maçını cezası nedeniyle tribünden izleyen Yalçın, kupadaki Keçiörengücü maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak.
Tecrübeli çalıştırıcı ligin 10.haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada hakem Halis Özkahya tarafından kırmızı kartla sahadan atılmıştı.
TFF aldığı kararla Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. 4 maç ceza verilen Yalçın, Tahkim'e başvurmuş cezasını 3 maça düşürmüştü. Göztepe, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında takımıyla sahada olamayan Yalçın bu maçları tribünden takip etmişti. Keçiörengücü maçıyla birlikte cezasını tamamlayan Sergen Yalçın soyunma odasına girebilecek, basın toplantısına katılabilecek.
Sergen Yalçın'lı Yeni Malatyaspor ligde çıktığı 13 maçtan 20 puan topladı.
- 03.12.2019
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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Pınar Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
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kaan neymiş basketbol diye yazılırmış karşıyaka diye okunurmuş bilmeyenlere duyurulur
Sergen Yalçın cezasını bugün oynanacak Keçiörengücü maçıyla tamamlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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