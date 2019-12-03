Sergen Yalçın cezasını bugün oynanacak Keçiörengücü maçıyla tamamlayacak - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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cezasını bugün oynanacak Keçiörengücü maçıyla tamamlayacak

Sergen Yalçın cezasını bugün oynanacak Keçiörengücü maçıyla tamamlayacak

’da ’ın 3 maçlık cezası sona erdi. Ligde en son 13. haftadaki maçını cezası nedeniyle tribünden izleyen Yalçın, kupadaki Keçiörengücü maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak.

Tecrübeli çalıştırıcı ligin 10.haftasında deplasmanda ile oynanan karşılaşmada hakem tarafından kırmızı kartla sahadan atılmıştı.

aldığı kararla 'na sevk etmişti. 4 maç ceza verilen Yalçın, Tahkim'e başvurmuş cezasını 3 maça düşürmüştü. , ve maçlarında takımıyla sahada olamayan Yalçın bu maçları tribünden takip etmişti. Keçiörengücü maçıyla birlikte cezasını tamamlayan Sergen Yalçın soyunma odasına girebilecek, basın toplantısına katılabilecek.
Sergen Yalçın'lı ligde çıktığı 13 maçtan 20 puan topladı.

  1. 03.12.2019
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