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02 Aralık 2019, Pazartesi
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'dan hakem açıklaması

Yeni Malatyaspor'dan hakem açıklaması

Yeni Başkanı , ligde oynadıkları hakemlerin aleyhlerine verdiği kararlara tepki göstererek, " maçından sonra maçında da son dakika golüyle 2 puan kaybettik. Bu maçlarda aleyhimize hakem hatalarının olması da ayrıca üzüldüğümüz noktalar. Sadece 1 ya da 2 maç olsa tamam diyeceğiz ama birçok maçımızda yaşandı bu durum" dedi.

Yeni Başkanı , takımdaki son durum ve ligdeki gidişatlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sadece oynamayı düşünen bir anlayışla mücadele ettiklerini belirten Piten, " karşısında bölüm bölüm iyi işler yaptık ve neticesinde de geriye düşmemize rağmen üstünlüğü ele alarak maçın sonlarına önde girdik. Ancak maçında da yaşadığımız son dakika şansızlığı bu maçta da yakamızı bırakmadı. Savunmamızın da hatasıyla ne yazık ki beraberliği golünü kalemizde gördük ve sahadan 1 puanla ayrılmak durumunda kaldık. Ben iki takımı da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Çağdaş futbolun gerektirdiği şekilde sadece futbol oynamayı düşünen bir anlayışla sahada mücadele ettiler. bu ligin en iyi futbol oynayan takımlarından birisi. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" dedi.

"SADECE 1 YA DA 2 MAÇ OLSA TAMAM DİYECEĞİZ"

Pilten, oynadıkları kendilerine yönelik tartışmalı hakem kararları olduğunu da hatırlatarak, şunları söyledi:
"Son oynadığımız maçlarda aleyhimize veriler birçok tartışmalı karar var. Bu sadece 1 ya da 2 maç olsa tamam diyeceğiz ama birçok maçımızda yaşandı bu durum. Gençlerbirliği maçı da bu maçlardan birisi. Biz VAR gibi, pozisyonların anlık takip edildiği ve analiz edildiği bir sisteme rağmen bu tür hatalarını yaşanmasını anlayamıyoruz. Lütfen daha dikkat edilsin, lütfen daha hakkaniyetli davranılsın."

  1. 02.12.2019
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