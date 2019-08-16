Alkışlarla veda

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti. Maça iyi başlayan ve 7. dakikada Jahovic'in golüyle 1-0 öne geçen Yeni Malatyaspor, rakibine sahyı dar etmesine rağmen tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa macerasına veda etti.



VAKİT GEÇİRDİLER

24'te Malatya'nın bariz penaltısını vermeyen ingiliz Hakem Kavanagh, kararlarıyla adeta temsilcimizin yolunu kapattı. 3-1'in avantajıyla Malatya'ya gelen Sırp ekibi Partizan, maç boyunca futbol oynamak yerine vakit geçirmeye çalıştı. Malatya adına özellikle 90+4'te kaçan pozisyon saç baş yoldurttu. Mücadelesiyle alkış alan Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi'nden elendi.



YÜZDE 100 PENALTIYDI

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İlk yarıda yüzde 100 penaltımız verilmedi, hakemin bunu görmemesi enteresan. Tur atlayamadık üzgünüz. 3 veya 4 tane transfere ihtiyacımız olduğunu ısrarla beyan ediyorum ama alamıyoruz" dedi.



NET PENALTIYI ES GEÇTİ!

İngiliz hakem Chris Kavanagh, 21. dakikada bariz penaltıyı vermedi. Töre'nin ortasında savunmanın eline çarpan topa "Devam" dedi.