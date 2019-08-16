Alkışlarla veda
3-1’in rövanşında Sırp ekibi Partizan’a sahayı dar edip 1-0 kazanan Malatya ikinci golü bulamayınca turu geçemedi. İngiliz hakem kararlarıyla kahretti.
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti. Maça iyi başlayan ve 7. dakikada Jahovic'in golüyle 1-0 öne geçen Yeni Malatyaspor, rakibine sahyı dar etmesine rağmen tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa macerasına veda etti.
VAKİT GEÇİRDİLER
24'te Malatya'nın bariz penaltısını vermeyen ingiliz Hakem Kavanagh, kararlarıyla adeta temsilcimizin yolunu kapattı. 3-1'in avantajıyla Malatya'ya gelen Sırp ekibi Partizan, maç boyunca futbol oynamak yerine vakit geçirmeye çalıştı. Malatya adına özellikle 90+4'te kaçan pozisyon saç baş yoldurttu. Mücadelesiyle alkış alan Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi'nden elendi.
YÜZDE 100 PENALTIYDI
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İlk yarıda yüzde 100 penaltımız verilmedi, hakemin bunu görmemesi enteresan. Tur atlayamadık üzgünüz. 3 veya 4 tane transfere ihtiyacımız olduğunu ısrarla beyan ediyorum ama alamıyoruz" dedi.
NET PENALTIYI ES GEÇTİ!
İngiliz hakem Chris Kavanagh, 21. dakikada bariz penaltıyı vermedi. Töre'nin ortasında savunmanın eline çarpan topa "Devam" dedi.
- 16.8.2019
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Alkışlarla veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.