IZGARA TAVUK KANAT TARİFİ - Izgara tavuk kanat nasıl yapılır? Izgara tavuk yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları..

IZGARA TAVUK KANAT TARİFİ - Pratik tariflerin en başında gelen lezzet ızgara tavuk kanat, damak çatlatmaya devam ediyor. Evde pratik ızgara tavuk kanat yapmak isteyenler için, ızgara tavuk tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde.

❓Izgara tavuk kanat nasıl yapılır?

👉Malzemeler:

1 paket tavuk kanat

👉Marinesi için;

4 yemek kaşığı yoğurt

Yarım baş rendelenmiş kuru soğan

4-5 baş rendelenmiş sarımsak

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı + sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kuru nane

👉Yapılışı:

Kanatlar iyice yıkanır.

Marinesi için tüm malzeme derince bir kapta karıştırılır ve kanatlara yedirilir.

Vakit varsa, en az 2 saat üstü kapalı bir şekilde dolapta dinlendirilir. Hatta ne kadar çok dinlendirirseniz, sonuç o kadar mükemmel olacaktır.

Dinlenen kanatlar, ızgarada kontrollü olarak pişirilip servis edilir.

🌟AFİYET OLSUN