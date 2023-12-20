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IZGARA TAVUK KANAT TARİFİ - Izgara tavuk kanat nasıl yapılır? Izgara tavuk yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları..

Büyük küçük herkesin bayılarak yediği ızgara tavuk, kalabalık misafir sofraların gözde yemeklerinden biri olmaya devam ediyor. İster mangal ızgarasında ister ev ızgarasında kolayca yapılan ızgara tavuk tadı damakta bırakıyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Izgara tavuk nasıl yapılır? Izgara tavuk püf noktaları nelerdir?" diye araştırılıyor. İşte ızgara tavuk tarifi, malzemeleri ve püf noktaları.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 11:41 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 12:00
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IZGARA TAVUK KANAT TARİFİ - Izgara tavuk kanat nasıl yapılır? Izgara tavuk yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları..

IZGARA TAVUK KANAT TARİFİ - Pratik tariflerin en başında gelen lezzet ızgara tavuk kanat, damak çatlatmaya devam ediyor. Evde pratik ızgara tavuk kanat yapmak isteyenler için, ızgara tavuk tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde.

Izgara tavuk kanat nasıl yapılır?

👉Malzemeler:

  • 1 paket tavuk kanat

👉Marinesi için;

  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım baş rendelenmiş kuru soğan
  • 4-5 baş rendelenmiş sarımsak
  • Yarım limonun suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı + sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kuru nane

👉Yapılışı:

  • Kanatlar iyice yıkanır.
  • Marinesi için tüm malzeme derince bir kapta karıştırılır ve kanatlara yedirilir.
  • Vakit varsa, en az 2 saat üstü kapalı bir şekilde dolapta dinlendirilir. Hatta ne kadar çok dinlendirirseniz, sonuç o kadar mükemmel olacaktır.
  • Dinlenen kanatlar, ızgarada kontrollü olarak pişirilip servis edilir.

🌟AFİYET OLSUN

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