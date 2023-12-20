IZGARA TAVUK KANAT TARİFİ - Izgara tavuk kanat nasıl yapılır? Izgara tavuk yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları..

IZGARA TAVUK KANAT TARİFİ - Pratik tariflerin en başında gelen lezzet ızgara tavuk kanat, damak çatlatmaya devam ediyor. Evde pratik ızgara tavuk kanat yapmak isteyenler için, ızgara tavuk tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde.
❓Izgara tavuk kanat nasıl yapılır?
👉Malzemeler:
- 1 paket tavuk kanat
👉Marinesi için;
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım baş rendelenmiş kuru soğan
- 4-5 baş rendelenmiş sarımsak
- Yarım limonun suyu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı + sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kuru nane
👉Yapılışı:
- Kanatlar iyice yıkanır.
- Marinesi için tüm malzeme derince bir kapta karıştırılır ve kanatlara yedirilir.
- Vakit varsa, en az 2 saat üstü kapalı bir şekilde dolapta dinlendirilir. Hatta ne kadar çok dinlendirirseniz, sonuç o kadar mükemmel olacaktır.
- Dinlenen kanatlar, ızgarada kontrollü olarak pişirilip servis edilir.
🌟AFİYET OLSUN