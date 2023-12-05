ADANA KEBAP TARİFİ | Adana Kebap nasıl yapılır? Evde Adana kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ADANA KEBAP TARİFİ | Mideleri şenlendiren bir lezzet olan Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden, turistlerin yemeden ülkesine dönmediği , bizim ise özel yemeklerimizin en önemlileri arasında yer alan Adana kebap, tarifi araştırılan yemekler listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki evde Adana kesap nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan Adana kebap tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

EVDE ADANA KEBAP NASIL YAPILIR?

ADANA KEBAP MALZEMELERİ

500 gr kıyma

1 adet soğan

100 gr kuyruk yağı ya da iki yemek kaşığı tereyağ

2 diş sarımsak

1 adet kapya biber

1 çay kaşığı biber salçası (kıvamı çok yoğun değilse miktarını artırabilirsiniz)

Tuz, karabiber, isteğe bağlı pul biber de koyabilirsiniz

Lavaş için;

2 su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Aldığı kadar un (yaklaşık 4-5 bardak)

ADANA KEBAP YAPILIŞI

İlk olarak soğanı ve kapya biberi rondodan geçirin ya da ince ince doğrayın.

Suyunu iyice sıkın.Kıymanın içerisine ekleyin.

Tuz ve karabiberi de ekleyip güzelce yoğuralım ve dinlenmesi için dolaba kaldıralım.

Bu sıra da lavaş için un hariç bütün malzemeleri derin bir kap içerisine alalım.

Unu kontrollü ekleyip kıvamlı bir hamur yoğuralım yarım saat kadar mayalansın.

Mayalanan hamuru 10-12 eşit parçaya bölelim.

Her bir parçayı yuvarlak açıp tava da arkalı önlü pişirelim.

Pişen lavaşları bir bez ya da örtüyle güzelce saralım.

Dinlenen kıymayı yumruk büyüklüğünde parçalar alıp şişe geçirelim. Şiş yoksa tahta çubuklara geçirelim.

Kebap şeklini verip döküm tava da yada normal tava da pişirelim.

Lavaş ekmeği arasında domates, biber soğanla servis edelim.

ADANA KEBAP PÜF NOKTALARI