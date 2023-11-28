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KUMPİR TARİFİ - Evde Kumpir nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Türk mutfağının meşhur sokak lezzetlerinden olan Kumpir, büyük küçük herkes bayılarak yiyor. Lezzetli bir Kumpir yemek için Ortaköy'e kadar gitmenize gerek yok. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Evde Kumpir nasıl yapılır? "Pratik Kumpir tarifi" diye araştırıyor. İşte Kumpir tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:40 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:50
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KUMPİR TARİFİ - Evde Kumpir nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

KUMPİR TARİFİ - Ağır ağır pişen patates içine tereyağı ve kaşar peyniri koyularak yapılan Kümpir, içerisinde isteğe göre değişen malzemeleriyle hem görsel şölen yaratıyor hem de karın doyuruyor. Evde Kumpir yapmak isteyenler için Kumpir tarifini haberimizde derledik.

Kumpir nasıl yapılır?

Malzmeler:

  • 2 adet büyük boy patates (yıkanmış, kurulanmış)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 çay bardağı haşlanmış mısır
  • 1/2 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış zeytin
  • 4-5 adet kornişon turşu
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 2 yemek kaşığı ketçap
  • 1/4 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Kumpir yapmaya başlamadan önce, büyük boy patatesleri iyice yıkayın ve temizleyin. Patateslerin üzerini önce bir fırın kağıdı ile sarın.
  • Daha sonra üzerini alüminyum folyo ile kaplayın.
  • Önceden 200 derecede ısıttığınız fırının tabanına patatesi yerleştirin. Ters çevirdiğiniz bir tepsiyi çok az aralık kalacak şekilde üzerine kapatın. Bu şekilde yaklaşık 90 dakika pişirin. Bu aşamada, patateslerin içi yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin.
  • Patatesler fırında pişerken, tereyağını oda sıcaklığında bekletin. Fırından çıkardığınız patatesi ortadan dikey şekilde kesin ve tereyağını, kaşar peynirini ilave edin.
  • Bir çatal yardımıyla peynirler eriyene kadar nazikçe karıştırın. Bu aşamada patates içi tereyağı ile yumuşayacak ve kaşar peyniriyle kremamsı bir kıvam alacak.
  • Daha sonra üzerine haşlanmış mısır, zeytin ve turşu ekleyin. Tercihinize göre sosis ve salam da ekleyebilirsiniz.
  • Mayonez ve ketçap ekledikten sonra kumpir tarifi hazır.

Püf noktası:

  • Fansız programda fırını çalıştırırsanız patateslerin içinin nemli kalmasına yardımcı olursunuz.
  • Büyük boy, düzgün ve belirli bir kalınlıkta olan patatesleri seçmiş olmanız önemli.
  • Fırından çıkan patateslerin orta kısmını açtıktan sonra vakit kaybetmeden tereyağı ve rendelenmiş kaşar peyniriyle patatesin iç kısmını ezmelisiniz.

AFİYET OLSUN

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