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Ayva tatlısı nasıl yapılır? Ayva tatlısı için malzemeler nelerdir? İşte lezzetli ve pratik ayva tatlısı tarifi

Büyük küçük herkesin severek yediği avya tatlısı, Türk mutfağının da geleneksel lezzetlerinden. Yapımı kolay, malzemeleri pratik olan ayva tatlısı ailenizin de vazgeçilmezi olacak. Peki, ayva tatlısı nasıl yapılır? Ayva tatlısı için malzemeler nelerdir? İşte lezzetli ve pratik ayva tatlısı tarifi...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 09:22 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:34
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Ayva tatlısı nasıl yapılır? Ayva tatlısı için malzemeler nelerdir? İşte lezzetli ve pratik ayva tatlısı tarifi

Türk mutfağının sevilen tatlılarından olan ayva tatlısı, üzerine tahin ya da kaymak eklendiği takdirde dünyanın en güzel lezzetlerinden birine dönüşüyor. Büyük küçük herkesin beğenerek tükettiği ayva tatlısının yapımı da oldukça kolay. Peki, ayva tatlısı nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? İşte yanıtı..

AYVA TATLISI MALZEMELERİ

3 adet ayva

3 yemek kaşığı toz şeker

1 adet çubuk tarçın

10-12 adet karanfil

Yarım su bardağı su

Ayvaların kararmaması için:

1 adet limon

1 litre su

Üzeri için:

Kaymak

Tercihe göre Antep fıstığı

AYVA TATLISI NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

  • Öncelikle derin bir kaba su doldurup içine limon sıkın.

  • Ardından kabuklarını soyduğunuz ayvaları, ikiye bölerek çekirdeklerini çıkartın. Çıkardığınız çekirdekleri bir yere koyun. İkiye böldüğünüz ayvaları, kararmamaları için limonlu suya koyun.

  • Daha sonra ayvaları alıp pişireceğiniz kaba, orta kısımlar üstte kalacak şekilde yerleştirin. Bu kaba tarçın çubuğu, karanfil ve ayva çekirdeklerini de koyun.

  • Ayvaların üzerine bir fincan toz şeker dökün.

  • Suyunuzu da ekledikten sonra kapağını kapatarak kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra ise en küçük ocakta kısık ateşte 1-1.5 saat arası pişirin.

  • Ayvalar rengini alınca ocaktan alabilirsiniz.

  • Ayvaların soğuması için birkaç saat bekletin. Tencerede kalan şerbetinizden az miktar ayvaların üstünde gezdirebilirsiniz.

  • Ardından kaymak ve Antep fıstığı (ceviz) ile süsleyip servis edin.

AFİYET OLSUN

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