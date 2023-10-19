SULTAN KEBABI TARİFİ - Evde Sultan Kebabı yapılır? Sultan Kebabı malzemeleri ve yapılışı...

SULTAN KEBABI TARİFİ - Yufkaya sarılı bol malzemeli bir Sultan Kebabı'nı kim yemek istemez ki? Büyük küçük herkesin damak zevkine uyan, tadını damakta bırakan Sultan Kebabı tarifini sizler için haberimizde derledik.

Sultan Kebabı nasıl yapılır?

Malzemeleri:

3 adet yufka

500 gram dana kuşbaşı

1 adet soğan

2 adet havuç

2 adet patates

1 kase bezelye

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kekik

Beşamel sos için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

Kaşar peynir rendesi

Yapılışı:

Eti düdüklü tencerede haşlayın.

Ayrı bir tencerede yemeklik doğranmış soğanı yağda kavurun.

Ardından doğranmış havuçları ekleyip birkaç dakika kavurun, patatesleri ekleyip, birkaç dakika kavurmaya devam edin.

Salça ve baharatları ilave edin kavurun ve eti kevgir yardımıyla sudan alıp, sebzelerin üzerine ekleyin, bezelyeyi de ekleyip karıştırın.

Eti haşladığınız sudan 1 bardak yemeğe ilave edin ve pişirin. Patatesler yumuşayınca ocaktan alın.

Beşamel sosu için tavada tereyağını eritin unu ekleyip kavurun, süt, tuz ve karabiberi ilave edin krema kıvamına gelince ocaktan alın.

Yufkaları üst üste koyup 4'e bölün. Bölünmüş parçalardan iki adet alıp, bir kasede üst üste koyun ve iç harçtan doldurup kasenin dışına taşan yufkaları sıkıca üst üste koyup kapatın ters çevirip yağlanmış tepsiye alın.

Üzerine beşamel sosu sürüp kaşar peyniri serpin.

180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin benimki biraz fazla pişti siz daha az pişirin ki kaşarlar yanmasın.

AFİYET OLSUN