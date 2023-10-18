UCUZA UÇAK BİLETİ BULMA - Ucuza uçak bileti nasıl bulunur? Ne zaman bilet alınmalı?

Seyahate çıkmadan aylar önce bilet almak için araştırmaları yapılıyor. Bu hareket doğru olduğu kadar yanlış da olabiliyor. Fakat alınan uçak biletinin uçuşa yakın bir tarihte havayolu şirketleri tarafından fiyatı düşürülebiliyor. Bunun nedeni ise erkenden rezervasyon yapıp biletin alınmaması oluyor.

Rezervasyonda kalan biletlerin satışa çıkması sonucunda fiyatlar düşürülebiliyor. Çünkü uçağın boş gitmesi havayolu şirketlerinin hoşuna gitmeyen bi durumdur. Siz de rezervasyon yapıp ileri tarihlerde fiyatları takip edebilirsiniz.

Uçak bileti fiyatlarını haftanın hangi gününe alınacağı da çok etkiliyor. Özellikle hafta sonu baktığınız uçuşların fiyatları her zaman daha yüksek oluyor. Daha uygun bilet bulmak için hafta içi uçuşlarını tercih edebilirsiniz. Gidiş dönüş biletlerini denk getirmek daha avantajlı olacaktır.

Bilet fiyatlarını araştırırken birçok internet sitesinden ve arama motorlarından yardım alabilirsiniz. Size en uygun uçak bileti fiyatlarını listeleyecektir. Ancak almadan önce havayolunun kendi sitesinden fiyatlarına bakmayı unutmayın. Bazen internet siteleri ve arama motorları, havayolu şirketinin sitesinden aynı uçuşa daha fazla fiyat verebiliyor.

Gidiş-dönüş biletlerini aynı anda almak bazen pahalıya mal olabiliyor. Tek yön bilet almanız daha uyguna denk gelebilir. Mesela Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan bir uçuş daha uygun fiyatlı iken, dönüşte Atatürk Havalimanı'na inen bir uçuş daha ucuz olabilir.

Havayolu şirketlerine ve arama motorlarının mail listelerine üye olursanız kampanyalı uçuşlardan zamanında haberdar olabilirsiniz.