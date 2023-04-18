GÜVEÇTE SAKLI KÖFTE TARİFİ | Güveçte saklı köfte nasıl yapılır? - Güveçte saklı köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

GÜVEÇTE SAKLI KÖFTE TARİFİ | Türk mutfağında birçok çeşidi olan ve hem et, balık, tavuk hem de sebze yemeklerinde sıklıkla tercih edilen güveç, bu kez de köfteye tat veriyor. Güveçte saklı köfte tarifi en sık aratılan yemekler arasında yerini alırken arama motorlarında araştırılan Güveçte saklı köfte nasıl yapılır? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Güveçte saklı köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

GÜVEÇTE SAKLI KÖFTE NASIL YAPILIR?

GÜVEÇTE SAKLI KÖFTE MALZEMELERİ

Köftesi için:

500 gram kıyma

1/2 çay bardağı galeta unu

Bir çay kaşığı Kimyon

Bir çay kaşığı Karabiber

Bir çay kaşığı Kekik

Bir çay kaşığı Kuru nane

Bir çay kaşığı Pul biber

Bir Tutam Tuz

1 adet soğan

Sıvı yağ

Sosu için:

3 adet domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

3 diş sarımsak

Bir çay kaşığı kekik

Bir tutam tuz

Üzeri için:

Kaşar peyniri

GÜVEÇTE SAKLI KÖFTE YAPILIŞI

Köfte malzemelerini yoğurma kabına alın.

Birbirini alıncaya kadar iyice yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın.

Köfteyi buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin.

Kızgın yağda arkalı önlü kızartın ve güveç kaplarına eşit şekilde paylaştırın.

Domatesin kabuklarını soyup küçük küçük doğrayın ve küçük bir tencereye alın.

Tereyağını da ilave edin.

Kızartma yağından 1-2 kaşık da sosun içine koyun.

Domatesleri biraz pişirin.

Salça, sarımsak, tuz ve kekiği de ilave edin.

Domatesler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Bunları da köftelerin üzerine eşit şekilde ilave edin.

250 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkarıp üzerine rendelenmiş kaşar peynirini de serpin.

Üzeri kızarıncaya kadar tekrar fırına verip pişirin.

_AFİYET OLSUN_