Haberler Yemek Tarifleri GÜVEÇTE SAKLI KÖFTE TARİFİ | Güveçte saklı köfte nasıl yapılır? - Güveçte saklı köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

GÜVEÇTE SAKLI KÖFTE TARİFİ | Güveçte saklı köfte nasıl yapılır? - Güveçte saklı köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan nefis güveç yemeklerinden güveçte saklı köfte, en çok merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Misafir ağırlamak için tercih edilebilen ve pratik yapımının yanı sıra damak çatlatan lezzetiyle de gönülleri fetheden güveçte saklı köfte için arama motorlarında araştırılan Güveçte saklı köfte nasıl yapılır? - Güveçte saklı köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları konularını haberimizde derledik...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 13:43 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 13:50
GÜVEÇTE SAKLI KÖFTE TARİFİ | Güveçte saklı köfte nasıl yapılır? - Güveçte saklı köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

GÜVEÇTE SAKLI KÖFTE TARİFİ | Türk mutfağında birçok çeşidi olan ve hem et, balık, tavuk hem de sebze yemeklerinde sıklıkla tercih edilen güveç, bu kez de köfteye tat veriyor. Güveçte saklı köfte tarifi en sık aratılan yemekler arasında yerini alırken arama motorlarında araştırılan Güveçte saklı köfte nasıl yapılır? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Güveçte saklı köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

GÜVEÇTE SAKLI KÖFTE NASIL YAPILIR?

GÜVEÇTE SAKLI KÖFTE MALZEMELERİ

Köftesi için:

  • 500 gram kıyma
  • 1/2 çay bardağı galeta unu
  • Bir çay kaşığı Kimyon
  • Bir çay kaşığı Karabiber
  • Bir çay kaşığı Kekik
  • Bir çay kaşığı Kuru nane
  • Bir çay kaşığı Pul biber
  • Bir Tutam Tuz
  • 1 adet soğan
  • Sıvı yağ

Sosu için:

  • 3 adet domates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 diş sarımsak
  • Bir çay kaşığı kekik
  • Bir tutam tuz

Üzeri için:

  • Kaşar peyniri

GÜVEÇTE SAKLI KÖFTE YAPILIŞI

  • Köfte malzemelerini yoğurma kabına alın.
  • Birbirini alıncaya kadar iyice yoğurun.
  • Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın.
  • Köfteyi buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin.
  • Kızgın yağda arkalı önlü kızartın ve güveç kaplarına eşit şekilde paylaştırın.
  • Domatesin kabuklarını soyup küçük küçük doğrayın ve küçük bir tencereye alın.
  • Tereyağını da ilave edin.
  • Kızartma yağından 1-2 kaşık da sosun içine koyun.
  • Domatesleri biraz pişirin.
  • Salça, sarımsak, tuz ve kekiği de ilave edin.
  • Domatesler yumuşayıncaya kadar pişirin.
  • Bunları da köftelerin üzerine eşit şekilde ilave edin.
  • 250 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin.
  • Fırından çıkarıp üzerine rendelenmiş kaşar peynirini de serpin.
  • Üzeri kızarıncaya kadar tekrar fırına verip pişirin.

_AFİYET OLSUN_

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