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Balık ekmek nasıl yapılır? | En iyi balık ekmek hangi balıkla yapılır? - Balık ekmek için en uygun balık, malzemeleri ve tarifi...

En sevilen sokak lezzetlerinden olan balık ekmeğin en lezzetli tarifini merak edenler, balık ekmek yapımında hangi balığın en uygun olacağını merak ediyor. Büyük küçük herkese balığı sevdiren ve yanında turlu suyu veya şalgamla en güzel menülere taş çıkartan balık ekmek için en uygun balığı ve balık ekmek yapılışını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 17:30
Balık ekmek nasıl yapılır? | En iyi balık ekmek hangi balıkla yapılır? - Balık ekmek için en uygun balık, malzemeleri ve tarifi...

BALIK EKMEK NASIL YAPILIR? | Sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden olan balık ekmeği evinde yapmak isteyen vatnadaşlar, balık ekmek için en uygun balığın hangisi olacağını araştırıyor. Çıtır çıtır ekmeği, lokum gibi pişmiş balığı ve içine ekleyebileceğiniz envai çeşit salata malzemesiyle büyük küçük herkese balığı sevdiren efsane balık ekmek tarifini haberimizde derledik. İşte en güzel balık ekmek tarifi...

EN İYİ BALIK EKMEK HANGİ BALIKLA YAPILIR? - BALIK EKMEK İÇİN EN UYGUN BALIK HANGİSİDİR?

Balık ekmek yapmanın en önemli püf noktası balıkları fileto haline getirmek. Balıkçılarda veya balık satın aldığınız yerlede balığı fileto şeklinde isteyebilirsiniz. Balık ekmek için en sık tercih edilen uskumrunun çok ama çok ince ve piştiği zaman yerken rahatsız etmeyen bir derisi olduğu için derisini çıkarmaya gerek yok. Ama pullu bir balık kullandığınız takdirde pullarını ters yönden sıyırarak ayıklamayı ihmal etmeyin.

BALIK EKMEK MALZEMELERİ

  • 4 adet uskumru
  • 4 adet sandviç ekmeği
  • 1 adet soğan
  • 2 avuç maydanoz
  • 1 çay kaşığı sumak
  • Tuz
  • Zeytinyağ

BALIK EKMEK TARİFİ

  • Uskumruların başlarını ve içlerini ayıklayın,
  • Kemiğini tutup çekerek ayırın,
  • Kılçıklarını cımbızla çekerek alın,
  • Bir balıktan iki fileto elde edecek şekilde kesin,
  • Geniş bir tavada birkaç yemek kaşığı zeytinyağ kızdırın,
  • Filetoları tavaya dizip üzerlerine tuz serpin,
  • Her iki tarafını da kızartın,
  • Balıklar kızarırken soğanı yarım ay şeklinde doğrayın,
  • Üzerine tuz ve sumak serpip elinizle ovarak karıştırın,
  • Kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın,
  • Balıkları sandviç ekmeklerinin arasına ikişer fileto şeklinde koyun,
  • Soğan salatasını ekmeklere paylaştırın,
  • Domatesi dilimleyerek sandviç ekmeğinin arasına koyun.

BALIK EKMEK PÜF NOKTALARI

  • Balığı tavada yağda kızartabileceğiniz gibi ev tipi ızgara ve hatta tost makinesinde de pişirebilirsiniz. Fırında çupra gibi fırında pişen balıklar kendi suyunda pişip buğulama gibi olacağı için çok başarılı olmaz ama mecbur kalırsanız o şekilde de yapabilirsiniz.
  • Tarifte uskumru yerine levrek fileto veya ayıklanmış hamsi de kullanabilirsiniz.

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