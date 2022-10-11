KABURGA DOLMASI TARİFİ - Kaburga dolması nasıl yapılır? | Kaburga dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KABURGA DOLMASI TARİFİ | Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan, koyun kaburgasına lezzetli iç harcı doldurularak yavaş yavaş pişirilen kaburga dolması tarifi vatandaşlar tarafından en sık araştırılan tarifler arasındaki yerini aldı. Peki kaburga dolması nasıl yapılır? İşte kaburga dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

KABURGA DOLMASI NASIL YAPILIR?

KABURGA DOLMASI MALZEMELERİ

1 koyun kaburgası (2-2,5 kg)

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 adet kuzu ciğeri

4 adet soğan

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

4 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç ( tuzlu ve kaynar suda yarım saat bekletilmiş)

7 su bardağı su

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı salça

Tuz

KABURGA DOLMASI YAPILIŞI

Kaburga iyi kesen bir bıçakla enine doğru içine pilav konulacak cep yapılarak kesilir.

Kuş üzümünün sapları ayıklanır ve ılık suda bekletilir.

Kuzu ciğeri küp şeklinde doğranır ve bir kenarda bekletilir.

Soğanlar ince ince doğranarak fıstık ile beraber yayvan bir tencereye alınır.

3 yemek kaşığı tereyağı ve tuz ilave edilerek soğanlar sarı rengini alana kadar kavrulur.

Ciğeri de ekleyerek rengi değişene kadar kavurmaya devam edin.

Üzerine süzülen pirinç ve tuzu eklenir. Bir iki karıştırdıktan sonra 4 bardak su ve baharatları eklenir.

Kuş üzümünün de suyu süzülerek pirinçlere ilave edilir ve tencerenin kapağı kapatılır.

Çok kısık ateşte suyunu çekip göz göz olana kadar pişirilir.

Hazırlanan pilav kaburgada oluşturulan cebe doldurulur. Pilavı çok koyacak olursanız patlayıp pirinçler taşacaktır. Az koyarsanız da kaburga içine su alacaktır. İyi ayarlamak gerekir.

Pirinçlerin çıkmaması için kaburganın ağzı ip ile dikilir.

Kaburganın üzerine salça sürülür ve rahatlıkla sığacağı bir tencerede 1 yemek kaşığı tereyağı eritilir.

Kaburganın her iki tarafı hafif şekilde kızartılır.

Ardından 3 su bardağı su ilave edilir.

Kemikli tarafı alta gelecek şekilde tencereye yerleştirilir.

Tencerenin kapağı kapatılarak bir saat kadar pişirilir.

Ardından diğer tarafı da çevrilerek bir saat kadar tekrar pişirilir. Bu süre sonunda et iyice pişmiş olacaktır. Ete göre bu süre değişebilir. Tencerede su azaldıkça azar azar sıcak su ilave edilir.

KABURGA DOLMASI PÜF NOKTALARI

Bazı aşçılar hayvanın sol tarafta yatttığını ve bu nedenle sol kaburganın sert olduğunu söyler. Kasaptan kaburga alırken özellikle sağ tarafı isterseniz etiniz daha yumuşak ve lezzetli olur.