TEPSİ KEBABI TARİFİ | Tepsi kebabı nasıl yapılır? Evde tepsi kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TEPSİ KEBABI TARİFİ | Mideleri şenlendiren bir lezzet olan Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden, turistlerin yemeden ülkesine dönmediği , bizim ise özel yemeklerimizin en önemlileri arasında yer alan tepsi kebabı, tarifi araştırılan yemekler listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki evde tepsi kebabı nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan tepsi kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

EVDE TEPSİ KEBABI NASIL YAPILIR?

TEPSİ KEBABI MALZEMELERİ

Yarım kilo kıyma

2 tane kuru soğan

2 tane sivri biber

1 tane kapya biber

3 tane domates

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı isot

Üzeri için;

Domates

Biber

4 adet patates

Salçalı Sos İçin;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

TEPSİ KEBABI YAPILIŞI

Kebap İçin kıymayı derin bir kap içerisine alalım.

Üzerine minik minik doğradığımız soğan, biber, maydanoz, kabuğunu soyup doğradığımız domates ve de baharatları ekleyip yoğuralım, malzemeler iyice karışsın.

Tepsiye bir santim kalınlığında olacak şekilde elimizle bastırarak döşeyelim.

Üzerine yuvarlak dilimlediğimiz patates, domates ve biberleri dizelim.

Uygun bir karıştırma kabında salçayı suda eritip yemeğimizin en üstüne gezdirelim.

Son olarak yemeğimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında patatesler iyice pişip üzerleri kızarana dek yaklaşık 40 dakika pişirelim. Pişen tepsi kebabımız servise hazır.

TEPSİ KEBABI PÜF NOKTALARI

Malzemelerin iyice birbirine karışmasına özen gösterilmeli.

Tüm malzemeler aynı anda yoğurulmalı, sonradan malzeme eklenmemeli.

Soğan ve sarımsak ince ince kıyılarak kullanılmalı.

Biber salçası 1 su bardağı suyla sulandırılmalı.

__AFİYET OLSUN__