MERENG (BEZE) TARİFİ | Beze nasıl yapılır, evde mereng yapmanın püf noktası nedir? Beze için gerekli malzemeler!

Beze diye de adlandırılan, 3 malzeme ile kolayca yapılan ve 7'den 70'e herkesin damak tadına uyan merengin tarifi arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Kolay ve pratik bir tatlı olan, yapımı zahmetsiz ve malzemesi az merengin tarifini biz de haberimizde derledik. İşte mereng (beze) malzemeleri, yapılışı, tarifi ve püf noktaları...

MERENG (BEZE) TARİFİ

Mereng için gerekli malzemeler:

3 tane yumurta akı

3 çay bardağı pudra şekeri

1 fiske tuz

MERENG (BEZE) PÜF NOKTALARI

Çırpma işlemi sırasında kullanacağınız kap ve çırpıcının temiz ve kuru olmasına dikkat edin, mutlaka kontrol edip kurulayın.

Kullanacağınız yumurtaların taze ve oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Yumurta sarısını ve akından çok dikkatli bir şekilde ayırın. (1 damla bile olsa karışmamalı yoksa ne kadar çırparsanız çırpın istediğiniz kadar sertleşmez)

Her zaman olduğu gibi gram ölçülerini baz alın. İmkanınız varsa yumurta aklarını tartın ve yumurta aklarının 2 katı kadar şeker kulanarak merenginizi hazırlayın.

Yumurta aklarını çırpmak için metal ya da cam kaseler tercih edin.

Isıtarak çırparken (örneğin İsviçre merengi) kesinlikle çırpmayı bırakmayın yoksa yumurta akları pişmeye başlar.

Merenglerin çatlamasını öncelemek için fırın tepsisine sıkıp şekil verdikten sonra kuruması için 12-24 saat arası dinlendirebilirsiniz.

Birden çok renkte mereng yapmak istiyorsanız hazırladığınız merengleri farklı kaplara paylaştırın ve toz gıda boyasıyla renklendirin.

Merengleri düzgün sıkmak ve sonucunda düzgün şekiller elde etmek istiyorsanız krema sıkma torbası ve krema sıkma uçları (duy) kullanın.

Büyük mereng (bezeleri) 1,5 saat, küçükleri ise 1 saatten fazla pişirmeyin bu renklerinin koyulaşmasına neden olur.

Merengleri pişirirken fırının ısısı 80-100 derece arasında olmalıdır. Isı 100 derecenin üzerine asla çıkmayın.

Merenglerin kırılmasını önlemek için tamamen soğuduktan sonra tepsiden ayırın. Hatta son ana kadar bekleyin içleri ne kadar kurusa o kadar iyi olur.

Merengleri tepsiden kolayca ayırmak için yağlı kağıt kullanın eğer yoksa fırın tepsinse pudra şekeri serptikten sonra merengleri sıkın.

MERENG (BEZE) YAPILIŞI

Yumurta beyazlarını bir fiske tuz ile mikserinizin en yüksek devrinde köpük köpük olana kadar çırpın.

Yavaş yavaş pudra şekerini ekleyerek kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. (Kabı yan getirdiğinizde düşmüyorsa yeterlidir.)

Sonra bu karışımı krema pompasına doldurup yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak sıkın.

100 derecede önceden ısıtılmış fırında 1.5 saat kadar pişirin.

Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.

AFİYET OLSUN...