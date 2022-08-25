Haberler Yemek Tarifleri MERENG (BEZE) TARİFİ | Beze nasıl yapılır, evde mereng yapmanın püf noktası nedir? Beze için gerekli malzemeler!

MERENG (BEZE) TARİFİ | Beze nasıl yapılır, evde mereng yapmanın püf noktası nedir? Beze için gerekli malzemeler!

Pastane vitrinlerini süsleyen ve evde hazırlanması da oldukça kolay olan mereng, yani bir diğer adıyla beze birçok kişinin favori lezzetlerinden biridir. Farklı renklerle hazırlanan ve hem beze olarak hem de tatlıların üzerine farklılık olması için kullanılan merengin tarifi merak edilmektedir. İşte 3 malzemeyle kolayca hazırlayabileceğiniz merengin (beze) püf noktası ve yapılışı!

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 13:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 13:00
MERENG (BEZE) TARİFİ | Beze nasıl yapılır, evde mereng yapmanın püf noktası nedir? Beze için gerekli malzemeler!

Beze diye de adlandırılan, 3 malzeme ile kolayca yapılan ve 7'den 70'e herkesin damak tadına uyan merengin tarifi arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Kolay ve pratik bir tatlı olan, yapımı zahmetsiz ve malzemesi az merengin tarifini biz de haberimizde derledik. İşte mereng (beze) malzemeleri, yapılışı, tarifi ve püf noktaları...

MERENG (BEZE) TARİFİ

Mereng için gerekli malzemeler:

  • 3 tane yumurta akı
  • 3 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 fiske tuz

MERENG (BEZE) PÜF NOKTALARI

  • Çırpma işlemi sırasında kullanacağınız kap ve çırpıcının temiz ve kuru olmasına dikkat edin, mutlaka kontrol edip kurulayın.
  • Kullanacağınız yumurtaların taze ve oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
  • Yumurta sarısını ve akından çok dikkatli bir şekilde ayırın. (1 damla bile olsa karışmamalı yoksa ne kadar çırparsanız çırpın istediğiniz kadar sertleşmez)
  • Her zaman olduğu gibi gram ölçülerini baz alın. İmkanınız varsa yumurta aklarını tartın ve yumurta aklarının 2 katı kadar şeker kulanarak merenginizi hazırlayın.
  • Yumurta aklarını çırpmak için metal ya da cam kaseler tercih edin.
  • Isıtarak çırparken (örneğin İsviçre merengi) kesinlikle çırpmayı bırakmayın yoksa yumurta akları pişmeye başlar.
  • Merenglerin çatlamasını öncelemek için fırın tepsisine sıkıp şekil verdikten sonra kuruması için 12-24 saat arası dinlendirebilirsiniz.
  • Birden çok renkte mereng yapmak istiyorsanız hazırladığınız merengleri farklı kaplara paylaştırın ve toz gıda boyasıyla renklendirin.
  • Merengleri düzgün sıkmak ve sonucunda düzgün şekiller elde etmek istiyorsanız krema sıkma torbası ve krema sıkma uçları (duy) kullanın.
  • Büyük mereng (bezeleri) 1,5 saat, küçükleri ise 1 saatten fazla pişirmeyin bu renklerinin koyulaşmasına neden olur.
  • Merengleri pişirirken fırının ısısı 80-100 derece arasında olmalıdır. Isı 100 derecenin üzerine asla çıkmayın.
  • Merenglerin kırılmasını önlemek için tamamen soğuduktan sonra tepsiden ayırın. Hatta son ana kadar bekleyin içleri ne kadar kurusa o kadar iyi olur.
  • Merengleri tepsiden kolayca ayırmak için yağlı kağıt kullanın eğer yoksa fırın tepsinse pudra şekeri serptikten sonra merengleri sıkın.

MERENG (BEZE) YAPILIŞI

  • Yumurta beyazlarını bir fiske tuz ile mikserinizin en yüksek devrinde köpük köpük olana kadar çırpın.
  • Yavaş yavaş pudra şekerini ekleyerek kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. (Kabı yan getirdiğinizde düşmüyorsa yeterlidir.)
  • Sonra bu karışımı krema pompasına doldurup yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak sıkın.
  • 100 derecede önceden ısıtılmış fırında 1.5 saat kadar pişirin.
  • Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.

AFİYET OLSUN...

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! "F.Bahçe ve G.Saray teklif yaptı"
Mardin Derik'teki katliam gibi kazada 84 yaşındaki annesinin ölümüne neden olan TIR lastiğini iş yerinde buldu
Derbinin hakemi belli oldu!
Bruno Lage Nelsson'u istedi! Dev bonservis...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BATIRIK TARİFİ | Batırık nasıl yapılır? Batırık tarifi, malzemeleri ve püf noktası!
BAMYA ÇORBASI TARİFİ
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? - Müge Anlı 2022 yeni sezon yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?
DOLAR NE KADAR OLDU? 25 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
HOLLANDA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NEDİR?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dzyuba'nın menajeri itirafı etti! "F.Bahçe transferi olmadı çünkü..." Dzyuba'nın menajeri itirafı etti! "F.Bahçe transferi olmadı çünkü..." 12:40
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 12:28
F.Bahçe - Austria Wien maçı saat kaçta? F.Bahçe - Austria Wien maçı saat kaçta? 12:18
Zalgiris - Ludogorets maçı saat kaçta? Zalgiris - Ludogorets maçı saat kaçta? 12:01
Muhammed Gümüşkaya hedefini açıkladı! Muhammed Gümüşkaya hedefini açıkladı! 11:50
Sheriff - Pyunik maçı saat kaçta? Sheriff - Pyunik maçı saat kaçta? 11:43
Daha Eski
Kerem Atakan Kesgin'den Emre Belözoğlu açıklaması! Kerem Atakan Kesgin'den Emre Belözoğlu açıklaması! 11:33
Bruno Lage Nelsson'u istedi! Dev bonservis... Bruno Lage Nelsson'u istedi! Dev bonservis... 11:01
Olympiakos - Apollon maçı saat kaçta? Olympiakos - Apollon maçı saat kaçta? 10:55
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 10:47
Fenerbahçe'de Emre Mor fırtınası! Fenerbahçe'de Emre Mor fırtınası! 10:18
Ismael'e sert eleştiri! "Beşiktaş'ın hocası değil" Ismael'e sert eleştiri! "Beşiktaş'ın hocası değil" 10:18