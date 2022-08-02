KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ | Evde kabak çiçeği dolması nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Kabak çiçeği dolmasının püf noktası!

Kabak Çiçeği dolmasının yapılışı ve püf noktası gündemde yerini aldı. Misafirlerine, sevdiklerine kabak çiçeği dolması hazırlamak isteyenler, en güzel tarifi sorgulamaya koyuldu. Zeytinyağlı lezzetlerin başında gelen kabak çiçeği dolmasının tarifi ve malzemeleri haberimizde...

ZEYTİNYAĞLI KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ

20-25 tane kabak çiçeği

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

1 adet domates

Nane

Maydanoz

Karabiber

Tuz

Zeytinyağı



ADIM ADIM KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI (ZEYTİNYAĞLI) NASIL YAPILIR?

Kabak çiçeklerini yıkadıktan sonra çiçeğin sap kısmındaki yeşillikleri kopartın.

Çiçeğin içindeki sarı kısmı çay kaşığı yardımı ile çıkartın.(yaprağı yırtmadan dikkatlice)

Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında kavurun, üzerine yıkadığınız pirinci ilave edin.

Pirinçler şeffaflaşınca domates rendesi ilave edin.

Bir iki karıştırıp yeşillikleri, karabiberi yarım su bardağı su ve tuzunu da ekleyip demlenmeye bırakın.

Dolma içi soğuyunca kabak çiçeklerinin içine birer tatlı kaşığı koyun.

Çiçeğin üst kısmını katlayıp, katladığınız yer altta kalacak şekilde tencereye (hafif dik)sıralayın.

Üzerine bir iki kaşık zeytinyağı gezdirin, tuzunu ve suyunu koyup pişirin.

Dikkat: Çiçeklerin içini fazla doldurmayın yoksa pirinçler piştikten sonra şişer ve dolmalar patlar.