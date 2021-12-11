Kek tariflerinin en sevilenlerinden olan havuçlu tarçınlı kek en güzel haliyle yapılması durumunda damakları şenlendiriyor. Havuçlu tarçınlı kek, altın günlerinin vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor. Havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? En pratik kek tarifleri…

HAVUÇLU, TARÇINLI, CEVİZLİ KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket vanilin

2 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

2 adet havuç (büyük boy, rendelenmiş)

1 su bardağı ceviz içi

HAVUÇLU, TARÇINLI, CEVİZLİ KEK TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Her kek tarifinde olduğu gibi ilk 20 dakika fırının kapağını açmayın ki kekiniz sönmesin. Kekinizin tamamen piştiğini öğrenmek için ise kürdan kullanın. Kürdan kuru çıkarsa keki fırından alın ve soğumaya bırakın. Havuçların suyunu sıkmazsanız kekiniz eşit bir şekilde pişmeyebilir ve içi nemli kalabilir.

HAVUÇLU, TARÇINLI, CEVİZLİ KEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığında bekletilmiş 3 adet yumurta ile 1 su bardağı toz şekeri mikserle çırpın, bu işleme şeker tamamen eriyene kadar devam edin. Ardından sırasıyla; 1 su bardağı sütü, yarım su bardağı sıvı yağı ilave edin. Unu, karbonatı, limon suyunu ve vanilini harca eleyerek ekleyin, ardından mikserle çırpın. Karışıma rendeleyip fazla suyunu aldığınız havuç, iri dövülmüş ceviz içi ve tarçını ekleyin. Kek kalıbınızın tabanını yağlayın. Kalıba aktardığınız keki, önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında, yaklaşık 40 dakika pişirin.