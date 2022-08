Parçaladı

Beşiktaş dün Karagümrük'ü baskılı, tempolu, rakibe nefes aldırmayan futbol anlayışıyla tam anlamıyla paramparça etti.

İlk yarıda Beşiktaş'ın üç top direkte patlarken, hakem Arda Kardeşler'in VAR'la ortaklaşa penaltıyı yemesi yine ayıp ötesiydi.

İkinci yarı hakem arkadaş, Karagümrük'ün 12. oyuncusu gibiydi. Gerçek olan şu ki; Beşiktaş dün hakemi de yendi.

Ghezzal'in yokluğunda Rosier;

Muleka ve Berkay'ın özellikle topsuz alan driplingleriyle sağ kanattan müthiş bindirmeler yaptı. Weghorst hem atıyor hem de rakibe nefes aldırmıyor.

Söylemedi demeyin; Hollandalı, Mario Gomez'i aratmaz. Kalitesi her halinden belli Masuaku 40 yıllık Beşiktaşlı gibi... Necip yine yüreğini ortaya koyarken N'Koudou sol kanatta her topu ayağına aldığında tribünleri ayağa kaldırdı.

Fransız yıldızın sezon başında satış listesinde konulmasını İsviçreli bilim adamları bile açıklayamaz!

H H H

Maçın yıldızı Salih Uçan'dı. Hele hele ikinci golde N'Koudou'ya attığı nefis pas tekrar tekrar izlenecek kadar güzellikteydi. Kim ne derse desin yılın transferi Salih Uçan'dır.

Bir sözüm de Valerien Ismael'e...

Hocam sen takımı her maçta böyle oynat, kimse sistemi sorgulamaz. Ismael'in hakkını verelim; özellikle duran toplardaki varyasyonlar çok çalışılmış.

Beşiktaş taraftarı desteğiyle takımın temposunun artmasına etken oldu. Dolmabahçe'ye gelen Karagümrük taraftarı da 90 dakika takımlarına destek verdi.

Andrea Pirlo oyunculuğu sırasında bir futbol efsanesiydi ama teknik direktörlüğü soru işareti. Gerçek olan şu ki; bu Karagümrük'ün işi zor!

Dünkü maçı Bodrum Beşiktaşlılar Derneği'nde izledim. Derneğin eski eski başkanları Serdar, Semih ve Uğur; oğlum Mete ve Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'la birlikte Beşiktaş coşkusuyla ortak olduk. Takım böyle oynayınca turizmin göz bebeği Bodrum bir başka güzel oluyor.