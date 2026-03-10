CANLI SKOR ANA SAYFA
Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Bravo Aydın
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

10 Mart 2026 | Salı

Bravo Aydın

Onuachu Trabzonspor için hakikaten büyük koz ve şapka çıkarılacak büyük golcü. Kornerlerde ve duran toplarda çalışılmış aksiyonlar seyrettik. Farkı yakalayan Trabzonspor bir eksik rakibi karşısında vites düşürünce Kayserispor son bölümde pozisyonlar ve bir de gol buldu. Ama sonuç için gücü yetmedi. Oyunda Folcarelli'nin yokluğunu zaman zaman hisseden konuk ekip çok değerli üç puanı almayı bildi. Cihan Aydın oyuna VAR müdahalesi yiyerek başladı. OFR'den döndüğünde yüzü gerildi. İnanmadıysan kendi kararında kal o zaman! Pozisyon senin 3-4 metre önünde en iyi gören sendin ama Dorukhan'a sarı verdin! VAR'dan doğru kararla sarı iptal oldu, kırmızı geldi.


40'ta Brenet'in açık sol koluna gelen topta Trabzonspor penaltı bekledi. Lakin önündeki Brenet'e temas eden Onuachu rakibe müdahale ettiği için aktif oldu ve ofsayttı. 3 dakika 7 saniye sonra "Sonucu önceden bilinen VAR müdahalesi" geldi. Penaltı olmaz, öncesindeki ofsayt doğru karar. Uzatma dakikalarında Zubkov'un şutunda Benes'in genişlemiş, bariyer oluşturan eline gelen topta hakem VAR'a yaslanmadan sahada doğru bir penaltı verdi. Bravo. Özlemişiz böyle kararları. Kaçabileceği bir pozisyonda yer alma hatası yapıp kendisine top çarpması yakışmadı. 90+2'de Kayserispor penaltı bekledi. Mustafa'nın kolu doğal konumda, genişleme yok. Devam kararı doğru. Cumartesi ve pazar maçlarında yaşanan hakem facialarından sonra Cihan Aydın'ın performansı merhem gibi geldi. İletişim esnasında paniklemiş, kısmen agresif görünen beden dilini düzeltmesini tavsiye ediyorum. Çünkü sen FIFA hakemisin...

Kayserispor, Cihan Aydın

