Onuachu gol kralı olur!

Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında 'gökdelen'i, Paul Onuachu'nun ilk yarıdaki golleri ile 3 puanı cebine koydu. Bunda Kayserispor'un daha maçın başında 10 kişi kalmasının etkisi büyük oldu. Dorukhan Toköz, Oulai'nin bileğine çift daldı. Hakem Cihan Aydın, kırmızıyı atlayıp pozisyonu sarı ile geçiştirdi. Dorukhan adeta dehşet içinde hakeme itiraz etti. Dorukhan kardeşim, bu hareketin neyine itiraz ediyorsun! Bir rakibin bu hareketi sana yapsa tepkin ne olurdu! VAR odasındaki Özgür Yankaya ve İbrahim Çağlar Uyarcan, hakemi VAR'a davet etti. Cihan Aydın izledi ve Dorukhan'a kırmızı gösterdi.

Kırmızı karttan sonra sanki 10 kişi kalan taraf Trabzonspor gibi bir görüntü ortaya çıktı. İlk yarının son bölümüne kadar pozisyonlar bulan, gol arayan taraf Kayserispor'du. Hem de bir kişi eksik Kayserispor! Trabzonspor, rakip 10 kişi kalınca, 'ben bu maçı kazandım' diye düşündü. Ama sahada koşmayı, savaşmayı unuttu. Fatih Tekke 'nin kenardan uyarıları takımı kendine getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında süper golcü Onuachu sahneye çıktı. Pina'nın ortasına harika bir kafa vuruşu ile tabelayı değiştirdi. Bu golün hemen ardından Zubkov'un şutunda Benes topa elle müdahale edince, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Onuachu, Trabzonspor'u Kayserispor deplasmanında sırtladı.

Maçın ilk yarısında Onana iki süper kurtarış yaptı. Kayserisporlu Makarov ve Chalov iki net pozisyonda Onana'yı geçemedi. Trabzonspor, ikinci yarıya daha özgüvenli ve daha hızlı başladı. Zubkov, çalımlarla Kayserispor ceza sahasına indi, etkili bir vuruş yaptı. Direkten dönen top kaleci Bilal'ın sırtına çarparak ağlara gitti. Kayserispor'un yeni hocası Erling Moe, takımına iyi futbol oynatıyor. Geleli kısa süre olmasına rağmen! Dün 10 kişi oynamalarına rağmen çok pozisyon buldular. Hızlı oynadılar. Zubkov ikinci yarıda hücumda müthiş işler yaptı. Attığı golün dışında bazuka gibi şutlar attı. Onuachu'nun ilk golünün asistini yapan Pina, hem savunmada iyiydi, hem de hücuma katkı verdi.

Mustafa her zamanki gibi yüreği ile oynadı. Penaltı pozisyonunda direkten dönen şutu muazzamdı. Onuachu, Trabzonspor'un adeta şah damarı gibi. 20 golü ulaştı ligde. 7 maçtır sürekti atıyor. Bu performansı ile ligi 'gol kralı' olarak tamamlar. Oulai tek başına Trabzonspor orta alanını çekip çeviriyor. Ozan Tufan iyi niyetliydi. Ama Ozan da Okay da Folcarelli gibi savaşçı değil. Beşiktaş ile aradaki puan farkını 8'e çıkaran Trabzonspor, üçüncülük koltuğundaki yerini iyice sağlamlaştırdı. Bu takım ve bu başarı Fatih Tekke'nin eseri!