Artılar ve eksiler

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ardından şampiyonluğa oynayan ekiplerin Trabzonspor haricinde hazır olmadıklarını gözlemledik. Tabii ki ilk haftadan eleştiri yapmak acımasızca olur ama Beşiktaş'ın transfer yasaklısı Kayseri karşısında gösterdiği performans hiç birimizi tatmin etmedi. Tek teselli 90+6'da gelen 3 puan oldu.

Bardağın dolu tarafından bakarsak, Beşiktaş'ın özellikle son 20 dakikadaki kazanma azmini beğendik. Takımın fizik gücü yerinde.

Yeni transferlerden özellikle Weghorst ve Masuaku'nun performansı umutlandırdı. Ghezzal'ın yıldız hünerini gösterip maçın son anlarında harika vuruşla takımını öne geçirmesi taraftarları mutlu etti. Tribünleri dolduran taraftarların takımını ateşlemesi de Beşiktaş'ın önemli artılarından biriydi.

Gelelim Beşiktaş'ın eksi yönlerine...

Geçen sezon hayal kırıklığı sona eren bir sezon Beşiktaş'ın yeniden planlanması için bir fırsat olabilirdi ama maalesef bu süreç iyi değerlendirilememiş. Takımın hala savunmaya, 10 numara ve sağ kanata acil transfer ihtiyacı var. Rıdvan ve Emirhan'ın gidişiyle yerli rotasyonunda büyük sıkıntılar yaşanacağını söylemek için kahin olmak gerekmiyor. Yönetimin transferde elini çabuk tutması ve gerekli transferlerin bir önce takıma katılması şart.

Gençler neden gidiyor?

Beşiktaş gibi 119 yıllık bir çınardan genç futbolcuların birer birer ayrılmak istemesi sadece yönetimin değil tüm Beşiktaş Beşiktaşlıların birlikte düşünüp yanıtlaması ve çözmesi gereken bir önemli bir sorun (Gerçi bu çok ayrı bir yazı konusu).

Sezon başladı ama sistem tartışmaları aldı başını gidiyor.

Beşiktaş'ın, teknik direktör Ismael'in istediği 3-4-3 sistemiyle oynama lüksü yok gibi... Çünkü Beşiktaş'ın elindeki futbolcu kalitesi buna engel.

Kayserispor maçında test edilip onaylandığı gibi; Rosier ve Ghezzal gibi takımın olmazsa olmazları Ismael'in ısrar ettiği bu sistemde kaybolup gider. Hele hele Beşiktaş'ın savunmasını göz önüne gelince rakibe birçok pozisyon da verilir.

Ismael'in, Kayserispor maçındaki gibi 4-4-2'ye dönmesi, forveti Weghorst- Cenk ikilisiyle yapması en doğru çözüm olacak gibi...

Cyruff'un bir sözünü çok severim;

"Futbol basit bir oyundur ama basit oynamak zordur". Sevgili Valerien Ismael lütfen sistem konusunda ısrar edip ne kendini, ne de bizi üz! Elindeki malzeme belli, lütfen Amerika'yı yeniden keşfetme.

Net olan şu ki; Beşiktaş'ın zamana ihtiyacı var. En az 3 nokta transfer yapılır ve doğru planlamayla yerli oyuncu rotasyonu sağlanırsa Kartal şampiyonluk moduna gider.