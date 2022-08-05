Nihayet!

Futbolu özledim, Beşiktaş'ı tabii ki daha çok... Ligimiz bugün başlıyor. Bu sezon özellikle 4 büyük takımımız çok iddialı transferler yaptılar. Büyük camialar şampiyonluk bekliyor. Bunun yanı sıra ligimizin diğer takımları da transferde sessiz ve derinden gitti. Umarım hakem hatalarının konuşulmadığı, sahada iyi olanın başarılı olduğu bir sezon yaşanır. Beşiktaş sezona teknik direktör Valerien Ismael'le başlıyor. Siyah-beyazlı takım; Saiss, Muleka, Masuaku, Weghorst transferleriyle dikkatleri üzerine çekti. Tabii yönetimi Emrecan Uzunhan transferi için tebrik etmek gerekir. Emirhan'ın son dakika ayrılık olasılığı olmasa Beşiktaşlılar transferlerin keyfini sürerek lige 'merhaba' diyecekti. Tabii ki beklenmedik Emirhan olayı sezona başlarken moralleri bozdu. Emirhan ve onun gibi genç yeteneklerin menajerleri tarafından kelepir fiyata yurtdışına satılmasına karşı tedbirler alınma kararı alınmıştı. Ben yıllardır bu tüccar menajerlerin tesislerde olmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyordum. Yöneticilik yaptığı dönemde altyapıda büyük işler başarmış kardeşim Yemen Ekşioğlu ile birlikte bu menajerlerin tesislere girmesini yasaklamıştık. Maalesef kaçan balıklar büyük oldu. Umarım bundan sonra gerekli tedbirler alınır. Kerem Atakan tam isabet Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı olduğu bir gerçek. Rıdvan ve Emirhan'ın gitmesiyle birlikte yerli oyuncu rotasyonunda büyük sıkıntılar yaşanabilir. Ismael üçlü savunmada diretirse, bu sistemi oynayacak iyi bir stoperin kadroya dahil edilmesi gerek. 10 numara pozisyonu için Kerem Atakan Kesgin tam isabet olur. Bucaspor'dan bu yana takip ettiğim Kerem Atakan'dan ben daha önce patlama bekliyordum. 15 ve 16 yaş kategorilerinde rakipsizdi. Beşiktaş onu transfer ederse ve tabii ki de o bu şansı iyi değerlendirirse Türk futbolu çok önemli bir yıldız kazanır. Ersin'in de bu transfer döneminde Avrupa'ya transferi konuşuluyor. Ben şahsen istemem ama eğer gidecekse de Mert Günok, Emre Bilgin ve Utku Yuvakuran'ın kalede sorun yaşatmayacaklarını düşünüyorum. Tabii Ersin'in sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması Beşiktaş yönetimi tarafından iyi okunmalı. Beşiktaş bu sezon öncesi çok iyi çalıştı. Ismael hocanın formayı hak edene vereceğine şüphem yok. Ama yine de gerekli transferin yapılması Beşiktaş'a büyük güç verecektir. Tabii ki futbol sahada oynanıyor. Umarım Beşiktaş için ve özellikle de son yıllarda büyük ivme kaybeden Türk futbolu için güzel bir sezon olur.