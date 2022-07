Sistem ve sitem!

Beşiktaş bu sezon önemli transferler yaptı. Beşiktaşlılar özellikle Saiss, Muleka ve Weghorst transferleri sonrası çok umutlandılar. Tabii her şey transferle bitmiyor. Beşiktaş bu sezon büyük bir sirkülasyon yaşıyor. 14 futbolcu giderken 6 transferle kadroya takviye yapıldı. Bu noktada tartışılması gereken böylesine bir sirkülasyonun neden her sezon yaşandığı! Beşiktaş gibi büyük kulüpte kadro yapılanması çok daha planlı ve programlı yapılmalı... Hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçlar Beşiktaşlı taraftarları endişeye sevk etti. Haksız da değiller! Eleştirilerinin hedefinde teknik direktör Valerien Ismael'in olması çok doğal... Fransız teknik adam 3-4-3 formasyonunda ısrar ediyor. Hocanın futbol aklına tabii ki güveniyoruz ama her maça ısrarla 3-4-3 sistemiyle sahaya çıkma isteği takıma zarar veriyor ve verecek gibi... Bunun cezası ve sakatlığı var... Şimdi hazırlık maçları oynanıyor ama sezon devam ederken körü körüne taktik saplantısı takıma büyük yaralar açabilir. Büyük teknik adamlar elindeki malzeme, elindeki oyuncu kalitesine göre oyun düzenini belirler. Beşiktaş'ın sol bek, savunma ve 10 numara transferlerine ihtiyacı hiçbir zaman gerçeği değiştirmez ama Ismael'in de inatlarından kurtulması gerekir. Bandırmasporlu Keny çok beğendiğim bir oyuncu. Umarım bu transfer sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Menajer Ceyhun Kazancı'nın Ismael'le bu konuda önemli görüş alışverişleri Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynayacaktır. Geçen sezonda yaşanan tarihi başarısızlığının yaşanmaması için lütfen gerekli tedbirler alınsın.

Öz kaynak



Dilimde tüy bitti; yıllardır öz kaynak diyorum. Son iki sezonda Ersin, Rıdvan, Emirhan gibi gençlerin formayı giyişi hepimizi gururlandırdı. Başkan yaklaşık 1.5 yıldır 'Beşiktaş'ın hiçbir oyuncusuna talip yok" serzenişinde bulunuyordu. Yine öz kaynak imdada yetişti. Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş'a 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olması hepimizi gururlandırdı. Son yıllarda modası geçmiş yabancı oyunculara ödenen milyonlarca dolarlar kulüplerimizi borç batağına sürükledi. Beşiktaş'ta yıllık 3.5 milyon euro kazanan Vida, Yunanistan'ın sıradan takımı AEK'ye siyah-beyazlı takımdan kazandığı ücretin 3'te birine transfer olabildi. Yıllık 3 milyon euro üzerinde para kazanan Adem Ljajic, Bodrumspor'a kapağı atmaya çalışırken, Jeremain Lens; İtalya 3. Ligi'nde takım bulabilmesi tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Ve tüm bu hayal kırıklığı transferlerin yanında Rıdvan Yılmaz gerçeği var. Beşiktaş, Rıdvan'a yatırım yaptı ve Rıdvan da çalıştı ve başardı. Sevgili Rıdvan yolun açık olsun. Beşiktaş'ın sana kazandırdığı güzel bir gelecekte başarılar diliyorum. Ah şu futbolu yönetenler ah! Menajerlerin peşinde koşmayı bırakıp Rıdvan Yılmaz gibi nice yetenekli gencin önünü açsanız Türk Futbolu şaha kalkar. Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil!