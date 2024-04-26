Tanık Koruma

Fakir edebiyatı yaparak futbolu konuşanları beğenmiyorum.

Ya kazanırsın ya da kazanmayı bilmezsin. Bunun "C şıkkı" yoktur.

Bana göre farklı sana göre farklı olabilir ama sonuç hep bellidir. İlk açıklandığı günden bu yana İsmail Hoca şampiyon yapamaz diyorum.

Acımasız asla değilim. Vicdanımla ve mantığımla konuşuyorum. Ali Koç'u hep desteklemek istedim lakin antrenör tercihleri onu hep başarısız kıldı. Jesus doğruydu ki, ona da böyle bir kadro sunulmadı.

Şimdi İsmail Kartalcılarla yüzleşmek istiyorum. Hadi beni ikna edin… Hangi özelliği ile savunacaksınız?

Oyuncu tercihi ile mi, liderliği ile mi,oyunu okuması ve müdahale etmesi ile mi? Artık sözün bittiği yerdeyiz…

Sezon başı şampiyonluk,Türkiye Kupası,Süper Kupa ve Avrupa Kupası'na talip olarak yola çıkan bir camia vardı. Şimdi elde ne kaldı? Perşembe Avrupa'ya, pazar da lig şampiyonluğuna veda etmişken, "kalan beş maçı da kazanıp şampiyon olacağız" diyor Sayın Kartal. Bu duruma gelene kadar neredeydiniz acaba? Açık konuşuyorum; Fenerbahçe şampiyon olabilecek bir oyun oynamıyor! Haftalardır stres topu gibi panik halinde bir şeyler yapmaya çalışan oyuncular izliyoruz. Kenarda oyunu çözüp,büyüleyici hamle yapacak ve bir çok şeyi değiştirebilecek teknik ekip de yok…

Maalesef okumakla yüzme öğrenilmiyor. Kitaba bakarak bisiklet kullanılmıyor,araba sürülmüyor. Futbolcuyken büyük takımda oynamak adamı büyük teknik direktör yapmıyor.

Hani derler ya; söz var incidir,söz var incitir. Sizden ricam, benim bu sözlerimi inciden yana sayın lütfen…