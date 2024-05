Saraydan kız kaçırma

En güzel menemeni yapmak için kuru soğan, yeşil biber, domates ve yumurtaya ihtiyacınız olacak. Son aşamada arzuya göre sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz.

Menemene pul biber ve karabiber çok yakışır. Servis ederken dilerseniz üzerine kıyılmış maydanoz ya da taze soğan ilave edebilirsiniz.

Sormadan geçemeyeceğim; ömür boyu tek bir tercihiniz olsa, hayatınızı hangi yemekle devam ettirirsiniz? Ben buna Ege işi cevap vereceğim.



Gevrek, peynir, zeytin ve domates olur. Eğer bunu kabul etmezseniz, o zaman " döner" derim... Geçenlerde biri bana soruyor; " hayatta en kıl olduğun ve aklına ilk gelen şey ne?" diye...

Benzinlikte kasaya gittiğimde, kasiyerin "benzini ayrı, bu içecekleri ayrı çekeceğim" demesi, deyip dünyamın küçüklüğünü göstermek istiyorum.

Unutmaya çalışmak veya öyleymiş gibi tavır almak lazım bugünlerde. Mutluluğun resmini çizemedin; İsmail Kartal...

Balığa çıkmak, bisiklete binmek, hafta sonu dağcılık yapmak mı lazım yoksa... Hobi fakiriyim ben.

Tek heyecanım Fenerbahçe'yi izlemekti.

Onu da aldınız elimizden.

Oyuncağını kaybetmiş çocuk gibiyiz şu an. Herkesin derdi farklı.

Kiminin ekmeği bayat ,kiminin pırlantası ufak.

"Şu kadar puan aldım, rekor kırdım "dersen, hani nerde şampiyonluk derler adama...

Bir kırlangıç ile bahar geldi sandınız. Felsefenin dışına çıktınız.

Fenerbahçeliyi ya yaşatacaksın ya da öldüreceksin ama asla yaralı bırakmayacaksın!

Faturayı kime keseceğiz? İsmail hocaya mı yoksa onu getirenlere mi? Verilen demeçlere de dikkat etmeli.



Fenerbahçe teknik adamı, düşündüğü her şeyi söylememeli.

Lakin söyleyeceği her şeyi de düşünerek dillendirmeli.

Neyse bir devrin daha sonuna geliyoruz. Jesus'un kıymetini bilmeyenler saklanmasın.

Bu kadroyu ona vermek lazımdı.

Keşkelerle konuşmayı sevmem.

Ama şimdi açık ve net söylüyorum.

Al Mourinho'yu hesabı sıfırla...

Eğer güçlü girmez ve gövde gösterisi yapamazsan, Galatasaray hegemonyasını yıkamazsın.

Sonrası; hayırlı işler. Sonrası; geçmiş olsun.

Kadıköy Radyosu'nda Mozart'ın "Saraydan kız kaçırma" operasını dinliyor birçoğu şu an.

Şampiyon olmuş kadar mutluyum diyen çığlıklar var. Adana, Samsun, Alanya, Sivas, Konya maçlarını ben henüz unutmadım.

Fenerbahçe ve Fenerbahçeli için tek başarı şampiyonluktur.

Sonuçta; sevdiğinin arkasında durursun da inanmadığın için savaşmak zordur...