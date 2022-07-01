Gelsin transferler

Beşiktaş yeni sezonu açtı.

Hayırlı, uğurlu olsun.

Bol kupalı, taraftarların mutlu olduğu bir sezon diliyorum.

Tabii bugünlerde herkes transferlere konsantre olmuş durumda. Weghorst için güzel haberler duyuyoruz. Leipzig'in Sörloth'u bırakmayacağını açıklamasının ardından Muleka transferinin de büyük olasılıkla gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Duyuyoruz, konuşuluyor ama ligin de başlamasına az kaldı. İnsan ister istemez soruyor; Beşiktaş'ın transferleri nerede kaldı?

Yöneticilik yaptığım için biliyorum; futbolcunun attığı imzadaki mürekkebin kurumasıyla transferlere kesin bitti gözüyle bakabiliriz.

Bu dönemde işi son ana bırakırsanız sıkıntı yaşarsanız.

Geçtiğimiz sezonu ilk üçün çok uzağında bitiren Beşiktaş'ın transferleri çoktan halletmesi gerekirdi.

Allah korusun, Weghorst ve Muleka transferleri gerçekleşmezse, panik dönemi yaşanabilir.

Beşiktaş yönetiminin bu konuda elini çabuk tutmalı, çok dikkatli ve sakin olması gerekir. Bakınız Gedson Fernandes transferine...

Geçen sezon yapılan bu transferin zamanlaması harikaydı.

Alışma dönemi olmadan antrenmanlara başladı bile. Gedson'un bu sezon Beşiktaş'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum.

Herkes forveti konuşuyor ama Beşiktaş'ın iyi bir savunma oyuncusunu da kadrosuna dahil etmesi gerekiyor. Sayın yöneticilerimiz ve sayın futbol direktörümüz bugünlerde yoğun bir mesai harcıyor. Umarım Beşiktaş için en iyi transferler gerçekleşir.

Sabırsızlıkla bekliyoruz.



Rezerv Lig

Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'in kurulduğunu açıkladı. Buna göre, Süper Lig takımlarının rezerv ekipleri, A Takım fikstürüne göre mücadele edecek ve A Takımda şans bulamayan yerliyabancı tüm futbolcular rezerv ligde forma giyebilecekler.

TFF'nin aldığı bu kararı memnuniyetle karşılıyorum.

Böylelikle takımda şans bulamayan, formsuz, sakatlıktan yeni çıkmış, A takım adayı genç oyuncular kendilerini gösterme şansı bulacaklar. Rahmetli Hasan Doğan'ın TFF başkanlığı döneminde Ankara'da teknik direktör Ersun Yanal'ın bulunduğu toplantılarda Rezerv Ligi projelendirmiştik.

Ancak Hasan Doğan'ın ani vefatı bu projemizin gerçekleşmesini engellemişti.

Bu projeye tüm kulüplerin sahip çıkması Türk futbolunun yararınadır. Benim nacizane önerim rezerv lig maçları A Takım maçları öncesi aynı statta oynansın. Nasıl olsa statlarımızda sadece 15 günde bir maç oynanıyor ve çimleri hibrit olduğu için zeminin bozulma riski de yok. Taraftarlar için güzel bir aktivite olur. Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığım dönemde PAF (Profesyonelliğe Aday Futbolcular) maçlarını A Takımı öncesi oynanmasını sağlamıştım. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçlarda birçok yetenek kendini göstermişti. Sevgili kulüp yöneticileri lütfen Rezerv Lig'e gereken önemi gösterin. Hem kendi kulübünüz kazansın, hem de Türk Futbolu...