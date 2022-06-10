Beşiktaş’ın transferleri

Beşiktaş'ın çalışmalarını yakından takip ediyorum.

Sörloth transferinin bitmek üzere olduğunu biliyorum.

Norveçli golcü Trabzonspor'da çok başarılı bir performans gösterdi.

Almanya ve İspanya'da pek parlak olmayan macerasının ardından Beşiktaş'a dönmesi onun için de iyi olacak.

Türkiye'ye alışma süreci de yaşamayacak olması bu transferi cazip hale getiriyor.

Geçtiğimiz akşam Hollanda'nın Galler'le oynadığı milli maçta Beşiktaş'ın diğer transfer gözdesi Weghorst'u izledim.

Galler'e attığı akıl dolu golün yanı sıra Weghorst'un performansını da beğendim.

Stoper transferinde Saiss'in imza aşamaya gelmesi sevindirici bir gelişme. Valerian Ismael'in bu transferi çok istediğini biliyorum.

Umarım Beşiktaş'ta da başarılı bir performans gösterir.

Çaykur Rizespor'da forma giyen Gedson Fernandes de yeni transfer olarak takıma katılacak.

Gedson'un takıma katılmasının Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacağını inancındayım.

Birçoklarının gözden çıkardığı Salih Uçan için olumsuz düşünmüyorum.

Salih'i Bucaspor altyapısından oynadığı dönemden bu yana takip ediyorum. İyi eğitimli ve yetenekleri de tartışılmaz.

Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael'in, Salih Uçan'a sezon öncesi kampında şans vereceğini düşünüyorum.

Formda bir Salih de Beşiktaş'a büyük katkı sağlar.

Ersin ve Rıdvan için Avrupa'dan teklifler var.

Beşiktaş'ın evlatları eğer ayrılmak isterlerle ve kulübe iyi para kazardıracaklarsa yolları açık olsun.

Mert Günok, Emre Bilgin ve Utku Yuvakuran varsa kalede de sorun yaşanmaz.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulübün mali durumu nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyor.

Çok da doğru yapıyor.

Transferleri konuşuyoruz ama kulübün borçlarını gözardı etmememiz gerek.

Sayın başkan Çebi radikal bir kararla futbolu kendisine bağladığını açıkladı.

Bakalım bu radikal değişiklik ne sonuçlar getirecek çok merak ediyorum.

İlerleyen günlerde bunun da değerlendirmesini yapacağız.