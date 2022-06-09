Bodrumspor gerçeği

Bu yazımı Bodrum'dan yazıyorum. Bodrum'da iki otel varken turizm serüvenine başlamıştım.

Artık Bodrum dünya turizm merkezlerinden biri olma yolunda.

Harika gelişme var. Yıllardır tanıdığım Bodrumspor'a gönül vermiş ve uzun yıllar başkanlığını yapan sevgili Rıza Karakaya'nın gönüllü danışmanı oldum.

Karakaya, geçtiğimiz yıl İstanbul'a geldiğinde yaptığımız görüşmede, "Her yıl cebimden büyük para gidiyor. bu Bodrumspor'un gelişmesi için ne yapmalıyız?" diye sormuştu.

Ben de yılların birikimiyle, "Rıza'cım burayı anonim şirketi yap. Bak göreceksin Bodrumspor'a hizmet vermek isteyen insanlar olacaktır" dedim. Rıza çok kısa bir süre sonra genel kuruldan onay alıp Bodrumspor'u anonim şirketi yaptı.

Yıllardır Bodrum'a büyük hizmetleri olan iş insanı Fikret Öztürk, Bodrumspor'u satın alıp mükemmel bir takım kurdular. Geçtiğimiz gün de play-off finalinde Karacebey'i yenip 1. Lig'e çıktılar. Ama bu hikaye burada bitmez, bitmemeli...

Umarım; Bodrumspor'u Süper Lig'de de göreceğiz. Kurumsallaşan Bodrumspor buna layık.

Bodrumspor'a yeni bir teklifim var. Haydi gelin; Tayvan, Güney Kore, Çin'den futbolcu getirin.

Görecekseniz Bodrum'un bu ülkelerde büyük reklamı olacak ve Bodrum'a o ülkelerden çok turist gelecek.

Bu arada; Bodrum Stadı çok yetersiz. Belediye elinden gelen desteği gösteriyor ama devletin buna el atması gerek. Nasıl ki; birçok şehire statlar yapılıyorken Bodrum'a da çok güzel bir stat yakışır.

Sinan Ağabeyiniz vizyon sahibidir.

Tam 27 yıl önce Beylerbeyi'ni Türkiye'nin ilk anonim şirketi yapmıştık. Açtığım yolda ilerleyen Bodrumspor gibi anonim şirketi olan kulüplerimizin başarısı beni çok mutlu ediyor.