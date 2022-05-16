Burası Beşiktaş!

Beşiktaş, geçen sezon bugünlerde Göztepe semtinde şampiyonluk kutlamıştı. Doğrusu sezonu hayal kırıklığıyla geçiren iki takımın mücadelesinin jübile maçı havası içinde geçeceğini düşünmüştüm ama öyle olmadı. İki takımın da 3 puanı düşünmesi maça ayrı bir hava getirirken Valerien Ismael'in saha kenarındaki coşkusu takdir edilmeyecek gibi değildi. Ama geçen haftanın en iyilerinden Kenan Karaman neden ilk 11'de değildi; anlamakta zorluk çektim. 19 dakikada iki sarı karttan atılan Rosier bu sezon benim hayal kırıklığım oldu. Maliyeti 10 milyon euro ama açık ve net; artık sabırları zorluyor. Böyle profesyonellik olmaz. Beşiktaş 10 kişiyle skoru 2-0'a getirirken Josef'in gereksiz yere gördüğü kırmızı kart maça denge getirdi. İsmael savunmayı dörtlemek zorunda kalırkan Necip, Serdar, Montero can siparane bir oyun ortaya koydular. Maçın parlayan yıldızı Emirhan İlkhan'dı. Nefis paslarıyla yine takımın en önemli gücü olduğunu gösterdi. Kaleci Emre Bilgin'in genç yaşına rağmen sanki 10 yıldır Beşiktaş'ın kalesini koruyor özgüveniyle oynamasına ayrı bir parantez açmak gerek. Çok da başarılı kurtarışlar yaptı. Ersin iyi bir fiyata satılırsa Mert Günok'la birlikte takımın kalesi güven altında olur. İsmael'in maçın ardından Emre'yi kucaklaması mükemmeldi. Beşiktaş'ın kazanma isteği gelecek sezon için bize umut verdi. Ama Ismael'in yola çıkacağı isimleri çok iyi belirlemesi gerek. Burası Beşiktaş, lütfen herkes buna göre davransın. Yeni sezonda planlama ve projelendirmeye çok dikkat edilmeli. Göztepe'nin küme düşmesine üzüldüm ama dünyanın sonu değil.