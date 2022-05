Derbi ne olur?

Geçtiğimiz hafta sonu nefes kesen maçlar oynandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerini yenerek önemli 3 puanları haznesine yazdırdılar. Beşiktaş Avrupa için umutlandı. Siyah-beyazlı takım; Valerien Ismael'in göreve gelmesiyle pozitif yönde ivme kazandı. Kartal, oynadığı futbolu belki tabelaya yansıtamadı ama yeni sistemde bu takımın Türkiye sınırları içinde yenemeyeceği takım yok.

Beşiktaş, Trabzon deplasmanında bile 3 puanı kaçıran taraftı.

Fenerbahçe son oynadığı 7 maçı da kazandı. Son 12 maçının 11'inde 3 puanı hanesine yazdırırken 1 maçta da berabere kaldı. Bu istatistik gerçekten takdir edilecek bir başarı. Tabii ki bu tabloda sarılacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ı tebrik etmek gerekir.

Başkan Ali Koç sezon sonunda zor bir teknik direktör kararı verecek.

Bence Fenerbahçe yeni sezonda da İsmail Kartal'la devam etmeli.

ARTILAR VE EKSİLER...

abii ki derbilerin atmosferi çok farklı oluyor. Beşiktaş'ın saha ve seyirci avantajı oldukça önemli bir etken. Derbide tribünler tıklım tıklım olacak ve Beşiktaş taraftarlar tribün şov için geri sayımda. Siyahbeyazlı takımda Montero ve Rosier kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Özellikle Rosier'in son oynadığı Kayserispor maçında gördüğü sarı kart disiplinsizlik örneğiydi.

Ismael'in bu tür hareketlere karşı gerekli uyarıları yapması kaçınılmaz bir gerçek.

Beşiktaş'ın en önemli sorunu savunmada zaman zaman yapılan bariz hatalar... Kartal'ın en önemli kozları; Rıdvan Yılmaz, Ghezzal ve son maçta harikalar yaratan N'Koudou olacak. Fenerbahçe'nin N'Koudou için tedbir alacağını düşünüyorum. Rosier'in yokluğunda 'N'Koudou sağda oynasın' diyenler de var. Tabii ki son kararı Valerien Ismael verecek. Her şeye rağmen Michy Batshuayi de maçın kaderini belirleyecek isimlerin başında gelecek. İyi oynarsa Beşiktaş için çok önemli bir artı olacak. Larin'e artık gidici gözüyle bakıyoruz. Keşke bu derbi maçta kendini affettirse...

F.Bahçe, formda olan Osayi ve Kim'in öne çıkma isteğiyle göze hoş bir futbol ortaya koyuyor. Zajc ve İrfan Can da Beşiktaş'ın mutlaka önlem alması gereken isimler olacak.

Özellikle Zajc'ı etkisiz hale getirmek için Josef'e çok iş düşecek. Her iki takımın da hücumu düşünen futbolu maça ayrı bir renk getirecek.

EMİRHAN VE ARDA

marım bu dev maçta Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan ve Fenerbahçe'den ise Arda Güler'i ilk 11'de görürüz.

İki genç yıldızı da izlemek büyük ayrıcalık olur.

Beşiktaş ve Fenerbahçe çok büyük camialar... Bu ne ilk, ne de son derbi olacak. Benim gönül favorim tabii ki Beşiktaş.. Dileğim o ki, hakem hatalarının yaşanmadığı uzun yıllar unutulmayacak fair-play ölçülerinde harika bir derbi olur.

Kim kazanırsa kazansın, kazanan Türk Futbolu olsun.