Neredesin oğlum sen!

Ersin, Rıdvan, Serdar ve Emirhan'ı ilk 11'de görünce tabii ki de mutlu oldum.

Rıdvan oyundan çıkana kadar müthiş oynadı.

Hele hele ilk yarının son anlarında ceza sahasında attığı çalım Süper Lig'de son yılların en unutulmaz anlarından biriydi.Dün siyah ve beyaz renkleri gibi iki farklı Beşiktaş sahada vardı. siyah beyazlılar: dün ilk 45 dakikada uyur gezer gibiydi. Takım organize bir atak bile geliştiremezken takımın ağabeyleri gençlere yük oluyordu. Josef mumla arandı.

Atiba, Ghezzal takımın geri vitesi gibiydi. Batshuayi ve Larin turist gibi sahada dolanırken Serdar'ın ikinci yarının başındaki golü Beşiktaş'a biraz olsun nefes aldırırken teknik direktör Valerien Ismael son 20 dakikaya girilirken takımın ağır ağabeyleri; Ghezzal, Larin ve Batshuayi'yi oyundan aldı.

Bu radikal değişiklikler 3 puanı da getirdi.

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kevin N'Koudou 8 dakikada iki gol atarak şovunu yaptı.

Bu adam; sürati, top tekniği ve hızlı çalım özelikleriyle gerçek bir yıldız. Bugüne kadar nerelerdesin oğlum sen!

Montero'nun acemice kırmızı kartına rağmen Beşiktaş 3 puanı haznesine yazarak taraftarlarına moral verdi. Ama takıma ciddi bir revizyon lazım.

Bir sözüm de hakemlere...

Ya arkadaş: faul yapılan Beşiktaşlı Welinton, penaltıyla karşı karşıya kalan Beşiktaş! VAR'ımız yine uykuda!

Her sezon Beşiktaş'ı lime lime doğruyorsunuz ama bu sezon farklı bir acımasızsınız.