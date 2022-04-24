Transfer rotası

Yazılarımda zaman zaman Beşiktaşlı futbolcu kardeşlerimi eleştiriyorum.

Kalp kırmamaya çalışıyorum ama oynadıkları formanın da hakkını vermelerini istemem, Beşiktaş'ı çok sevmemdendir. Futbolun içinde 50 yılını vermiş biri olarak bazı şeyleri söylemem konusunda kendimi sorumlu hissediyorum.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien İsmael'i çok sevdi. Fransız teknik adam ve getirdiği yeni sistem camiaya heyecan getirdi. Bu takım başarısı için çok önemli. Beşiktaş, gelecek sezon için nokta transferlere imza atmalı. Kim kalacak, kim gidecek çok iyi tespit edilmeli.

Daha iyisi bulunmalı

Bu çok önemli ama futbolunun olmazsa olmazı tabii ki de savunma... Beşiktaş'ın 3-4-3 sisteminde savunma oyuncularının hata yapma lüksü yok. O yüzden savunmaya önemli iki takviye şart.

Orta sahada çok oyunu her iki yönüyle oynayabilen çok güçlü bir oyuncuya ihtiyaç var. Satın alma opsiyonu 1.8 milyon euro olan Can Bozdoğan'ın takımda kalacağı belirtiliyor. Bence daha iyisi bulunmalı. Güven için 3 sezondur aynı şeyi söylüyorum; "Beşiktaş'ın oyuncusu değil!"... Golcü transferi için Cenk Tosun-Sörloth isimlerini duyuyorum. İkisine de 'hayır' demem ama Ismael'in forvet transferinde sürprize imza atacağını düşünüyorum.

Tabii bunları konuşurken Beşiktaş'ın borç rakamının da 5.2 milyar TL'ye yükseldiğinin altını çizmek gerek. Geçenlerde Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ile uzun uzadıya telefonda konuştuk.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik durumda bir yandan kulübü ayakta tutmakta çabalarken diğer yandan da gelecek sezon şampiyon kadronun transferi için uğraş veriyor.

Gençlere inanalım

Tabii ki yeni sezonda Beşiktaş'ın en büyük kozları öz kaynaktan çıkan gençler olacak. Bakmayın bazı çokbilmiş yorumculara; ben kalecimiz Ersin Destanoğlu'na çok güveniyorum. Rıdvan'la birlikte gelecek sezonun da yıldızları olacaklar. Eğer Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmek isterlerse de Beşiktaş'ın kasasını dolduracakları için da mutlu olurum.

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Serdar Saatçı'nın da takımda kalmasını istiyorum.

Umarım Emirhan İlkhan, Berkay Vardar, Kerem Kalafat gibi ellerine geçen fırsatı iyi değerlendirirler.

Geçtiğimiz hafta şanssız şekilde yan bağlarından sakatlanan 17 yaşındaki Demir Ege Tıknaz'a da mesajım var; iyileşip, ardından büyük patlama yapacağına inanıyorum. Yeter ki moralini yüksek tut.

İki süper yetenek

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'in Türk ve yabancı oyuncu transferinde genç ve geleceği olan yıldızları yakın takibe aldığını duyuyorum ve buna çok seviniyorum. Daha önce de yazdım;

Bodrumspor'da forma giyen Adem Türk, Beşiktaş'ın geleceği için çok iyi bir transfer olabilir. Son haftalarda büyük çıkış yapan Altınordu'nun 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Feytullah Gürlük'ü de takibime aldım. Çok hızlı ve bileklerini çok kullanabilen bir yetenek.

Beşiktaş camiası olarak takıma her zamankinden daha çok destek vermeliyiz. Elele büyük başarılara koşmalıyız.