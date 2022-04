Operasyon şart

Kimsenin dikkatini çekmiyor ama Giresunspor bozuk futbol düzemizde en iyi yönetilen kulüplerin başında geliyor.

Geçtiğimiz ay Faik Çetiner'le birlikte konuk ettiğimiz Ekotürk'te Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, 6 milyon Euro'yla ligin en düşük bütçeli takımı olduklarını belirtti ve şunu da ekledi; "Küme düşsek de hocamız Hakan Keleş'le devam edeceğiz." Dün aldıkları 1 puan belki de onları ligde tutacak. Alkışlarım Başkan Karaahmet ve tüm Giresunspor ailesine...

Dünkü maçın maçın favorisi elbette Beşiktaş'tı... 90 dakika boyunca temposu yüksek bir maç yaşadık. Hakkını verelim Ghezzal ve Batshuayi tüm önlemlere rağmen özellikle ilk yarıda önemli pozisyonlara girdiler. Batshuayi ve Ghezzal'ın iki pozisyonunda Beşiktaş'ın gol bulamamasında en önemli aktör ev sahibi ekibin başarılı kalecisi Okan Kocuk'tu.

Ama Beşiktaş'ta dün göze batanlar rahatsızlık vericiydi. Ismael Hoca, tabii ki takımı tanımaya çalışıyor ama 56 dakika oyunda kalan Alex Teixeira bu sistemde oynar mı? Elbette hayır! Alex Beşiktaş'ı yavaşlatıyor. Temennim Beşiktaş'taki son maçları olur ve ülkesi Brezilya'da futbol hayatına devam eder. Alex; bildiğiniz Ljajic 2! Aynı şekilde aynı sürede oyunda kalan Can Bozdoğan'ın bu borç harç içinde transfer edilmesi lüks olur.

Teknik direktör Ismael'in ikinci yarı Pjanic ve N'Koudou'yu oyuna sürmesi çok doğru karardı ama Batshuayi sakatlanmadıysa oyunda kalmalıydı. Tekrar tekrar yazıyorum ama; Güven'e güvenmek çok büyük risk. Onu da sezon sonunda özgür bırakalım.

Ghezzal ve Batshuayi dün de takımın önemli güçleriydi.

Beşiktaş'ta dün takımın en iyisi oyunda kaldığı 77 dakikada Rıdvan Yılmaz'dı.

Akıllı Bıdık Rıdvan artık tam bir hücum silahı olarak dikkat çekiyor. Montero ve Necip çok çalıştı ve her zaman hazır olduklarını gösterdiler. Beşiktaş, Ismael'in göreve geldikten sonra önemli bir ilerleme kaydetti. Dün de son ana kadar golü kovaladı ama maalesef bu takımın kadrosunda ciddi bir revizyon ihtiyacı var. Ismael Hoca, umarım gerekli olan operasyonu bir an önce hayata geçirir. Yoksa gelecek sezon bu puan kayıpları Beşiktaş'ın çok canını yakar.