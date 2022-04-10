Fena patladı

Dolmabahçe'de dün harika bir atmosfer vardı. muhteşem Beşiktaş taraftarı yine farkını gösterdi.

Beşiktaş taraftarıyla bütünleşince tadına doyum olmuyor.

Michy Batshuayi... Çok eleştirdik, bu sezon neler kaçırdı neler... Ama dün harika performansıyla 'ne golcü ama' dedirtti. Dün Batshuayi patlaması yaşadık, çok da güzel oldu. Böyle oynayacaksa bence gelecek sezonda da takımda kalabilir. Ama böyle oynayacaksa!

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Ghezzal ve Rosier belli ki Ismael'in sistemini çok sevdiler.

İki haftadır geçen sezonki harika performanslarını yakaladılar.

Rosier'in iki harika asisti dikkat çekiciyken Ghezzal'in ilk goldeki pası şapka çıkarılacak cinstendi.

Rıdvan her hafta üzerine koyuyor.

Josef çok şık bir gole imza atarken Alanyaspor savunmasına zor anlar yaşatan baskıyı kuranların başında geldi.

Beşiktaş'ın sezon başından bu yana çok eleştirdiğimiz fizik kondisyonunun, iki hafta da bu kadar olumlu değiştirdiği için yeni hocamız İsmael'e sevgilerimizi yollayalım.

Alanyaspor dün futbolu çirkinleştirmeden oynadı ama savunmada çok açık verdiler.

Beşiktaş'ın arkasına sarkmaya çalıştılar ama Vida, Welinton ve Montero sadece bir kere uyudular, o da gol oldu. Francesco Farioli'nin oyunu geriden kurma ısrarı Alanyaspor'a pahalıya patlıyor.

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İsmael'in yeni sisteminde Beşiktaş takım olarak ışıl ışıl parlıyor.

Futbolcular mutlu, tribünde ve ekran başındaki milyonlarca Beşiktaşlı artık çok daha fazla umutlu. Bu güzel tablo devam etmeli, Beşiktaş dünkü gibi taraftarının desteği ve inanmış oyuncu kadrosuyla başarıya koşmalı. Taraftarının muhteşem desteğiyle, bu istekli oyuncu kadrosuyla Beşiktaş'ı çok güzel günler bekliyor