Değişim başlıyor

Beşiktaş camianın içinden yetişmiş; Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'nin ardından teknik direktörlüğe getirilen Valerien Ismael hızlı bir giriş yaptı.

Tabii ki Valerein Ismael için ne söylesek çok bir anlam ifade etmiyor.

Akademisyen, genç, idealist ve büyük projeleri olduğu söyleniyor.

Gençlere önem veren bir teknik adamın öz kaynak hamlesinde büyük katkıları olacağını umut ediyorum.

Ismael'in sabahın kör ışıklarında tesislerde mesaiye başladığını medyadan öğrendik.

Şu ana kadar Fransız teknik adamın olumlu yönleri yazılıp, çiziliyor.

Güzel başladı, güzel de bir dönem olmasını temenni ediyor, kendisine başarılar diliyorum.

Ama ülkemizin de özellikle yabancı teknik adamlar için kolay olmadığını kabul etmemiz gerekir.

Kabul etmeliyiz ki, futbolda ileri bir düzeyde olmasak da olumlamaları ve eleştirileri fazlasıyla abartıyla yapan kamuoyuna sahibiz.

Fransız teknik adamın yanına ilerleyen günlerde olası sert eleştirileri göğsünde yumuşatabilecek yardımcı teknik adam veya menajer dahil edilseydi tam isabet olurdu.

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Naçizane; Del Bosque, Hiddink, Löw, Mancini gibi dünya markası hocalar ülkemizden tef çalınarak gönderildiğini hatırlatmak istedim!

Valerien Ismael'in en çok eleştirildiği noktalardan biri daha önce çalıştığı ekiplerde uzun soluklu çalışmamış olması...

Almanya'nın Nürnberg ekibinde sadece 4 ay görev almış ve ayrılırken yaptığı açıklama kariyerin basamaklarını özetmer gibi; "Kulüp içindeki entrikalardan çok çektim.

Taraftarın ve kamuoyunun erken başarı beklentisinin beni yanlışlara sürükledi.

" Bu itirafı şunu gösteriyor ki; böylesine kötü bir tecrübe yaşaması ona Beşiktaş macerasında çok olumlu yansıyabilir.

Ama biri ona lütfen şunu da anlatsın; Nürnberg'deki baskıdan çok daha fazlasına hazır olsun.

Ben futbolda kuşak çatışmasına gereksiz bulanlardanım.

Gerçek şu ki; Türkiye'de futbol yavaş oynanıyor.

Futbolumuzu modernleştirmeliyiz.

Gelişime açık olmalıyız ama futbolu da yeniden keşfetmiyoruz.

4-4-2 tercihim ama Rosier ve Rıdvan gibi kanat oyuncularınız varsa 3-4-3'e de 'hayır' demem.

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Beşiktaş'ın bu sezon en çok koşan 17. takım olmasının sistemle anlatılır yanı yok.

Beşiktaş yeni bir döneme giriyor.

Yıllardır belirtiyorum; üreterek kazanmalıyız. Türk gençleri dünyanın en yetenekli gençleri ve patlamaya hazır bomba gibiler...

Beşiktaş ve Türk Futbolunun gençlik ateşine ihtiyacı var.

Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz gibi genç yeteneklerin yanı sıra öz kaynak düzeninde 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Avtandil Duishoev de gelecek vaadeden önemli oyunculardan...

Ismael bu gençlerle Beşiktaş'ın ufkunu açabilir.

Unutmadan; Beşiktaş Yönetimi bu gençlerle bir an önce sözleşme yinelemelidir.

Ismael'in başarısı Beşiktaş'ın başarısı olacaktır.

Yeni teknik ekibe tam destek olmalıyız.

Ve, başarı hemen gelmeyecek sancıları da olacaktır.

Şimdi birlik olma günüdür.

Umarım Beşiktaş'ta büyük başarıların yaşanacağı yepyeni bir döneme yelken açarız.