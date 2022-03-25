Lütfen sağduyu

Aylardır süren spekülasyonlar bitti; Beşiktaş; Guadeloupe asıllı Fransız vatandaşı Valerien İsmael'i teknik direktörlüğe getirdi. Önce hayırlı olsun diyelim. Fakat dünden beri sosyal medyada büyük bir çoğunluk bu antrenörle ilgili olumsuz spekülasyonlar yapıyorlar. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bütün kulüplerde ciddi şekilde ekonomik bir sıkıntı var. Sayın Spor Bakanı'nın söylediğine göre de 7-8 senedir mecliste bekleyen spor yasası sonunda yürürlüğü girecek. Çok ciddi yaptırımlar geliyor. Bilhassa başkanlar, kendi döneminde yapılan borçları ödemek zorunda kalacaklar. Bu da ciddi şekilde sıkıntı yaratacak. Sürekli borçlar artıyor. Mesela Beşiktaş, günde 1 milyon TL zarar ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle kulüplerin borçları bankalar birliğine aktarıldı. Önümüzde sene bu borçlar ödenmeye başlanacak. Ben yıllardır yerli hocadan yana saf tutan bir futbol adamıyım. Sayın Ahmet Çebi'yi de çok iyi tanıyan biriyim. Kendisi, bu ekonomik krizde kendi evlerini ipotek edip, ciddi şekilde kulübü ayakta tutmaya çalışan bir Başkan...

Şimdi böyle bir karar verilmiş. Ben şahsen tüm Beşiktaşlıların yeni teknik direktöre tam destek vermesini istiyorum. Muhalif olan arkadaşlarımızın da daha müspet şeyler düşünmelerini tavsiye ediyorum. Temennim, yeni gelen hocanın başarılı olması, Önder Karaveli'nin onore edilmesi ve altyapıda yaptığı faydalı işlerin devamının gelmesi en büyük arzum... Artık transferde de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ben başkanlık yaptığım kulüplerde ve Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığım dönemde hep söyledim; üretken takımlar futbolcularını kiralık vererek bir nebze yukarı çıkarıp pazarlama taktiğini kullanıyorlar. Bu tuzağa bir daha düşmemek gerek. Hatta Beşiktaş'ın yetenekli isimlerini kiralık vererek gelir getirmesi en doğru çözümlerden biridir. Düşüncem artık Beşiktaş'ın da böyle maceralara girmeyerek, yetenekli isimleri kulübümüzde değerlendirmeli ve 2. ve 3. Lige kiralık vererek faydalı olması.

Benim transferde önerim, daha önce de söylediğim gibi Emre Mor... Geçen hafta takımının Kayserispor'la oynadığı maçta 3 güzel gole imza attı. Bazı olumsuz davranışları malum ama çok büyük yetenek.. Kendisine bir mentör verip bu sorun da çözülürse, Emre hem Beşiktaş'a çok faydalı olur, çok iyi form tutar ve Milli Takıma dönerse çok iyi fiyatlara da satılabilir. Bu da Sinan ağabeyinizin nacizane tavsiyesi... Balıkesirsporlu Erdem Gökçe'yi tavsiye etmiştim ama Eyüpspor çabuk davranıp bu yeteneği transfer etti. Bodrumsporlu Adem Türk de benim gözdelerimden biri. Beşiktaş'ın ligde ve kupada bir iddiası kalmadı. Yeni gelen hoca bugünü değil, yarını düşünüp; Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı, Demir Ege Tıknaz gibi gençleri kalan maçlarda oynatması çok doğru bir karar olur. Şimdilik tavsiyelerim bunlar. Lütfen sağduyu, takıma ve hocaya destek.