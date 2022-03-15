Ders çalışmamış

Derbi, çete savaşı gibi iki takımın birbirlerine saldırmasıyla başladı. Hafta içindeki gerginlik belli ki G.Saray'ı hırslandırmıştı. Yanlış bir 11'le sahaya çıkan Beşiktaş dün derbi maça çıkacağını unutmuş gibi savruktu. Siyah-beyazlı takımın derbiye çalışmadığı her halinden belliydi. Kartal maçın hemen başında öne de geçebilirdi ama Oumar'ın kale çizgisinden mucizevi gol çıkarması da o şansı ortadan kaldırdı. Daha önce de yazdım Kenan ve Güven iyi çocuklar olabilirler ama Beşiktaş'ın oyucusu değiller... Önder Hoca 2-0'dan sonra bunun farkına vardı onların yerine Larin ve Batshuayi'yi oyuna alması bir pişmanlıktı tabii ki... Ev sahibi baskılı bir 45 dakikada Kerem'in iki şık golünde istediği skoru bulurken Beşiktaş kalesine tam 11 şut gönderdiler. HHH Atiba neden oyundan alındı onu da anlayamadım. Can derbinin yüksek performansını kaldıramazken Umut ve Rosier sırıtan isimlerdi. Kalesinde güven veren Ersin bir ara baktı olmayacak; Ghezzal ve Alex'in ruh gibi dolaştığı sahada oyun bile kurdu. Rıdvan az kalsın puanı getirecek isim olacaktı ama yetmedi. 2 gol atan Kerem ve 2 asist yapan Mostafa Muhammed harika oynadılar. Takım olarak çok iyi konsantre olan sarı kırmızılı takımda Nelsson ve Ouamar'ın da performansı alkışa değerdi. Hakem Atilla Karaoğlan takdir haklarını Galatasaray'a kullandı. Sarı kırmızılı takımın 2. golünden önce Umut'a yapılan ince faülü ve maçın son anlarında Larin'in düşürülmesini VAR'la birlikte görmemezlikten gelinmesi ayıp ötesiydi. Kazanan G.Saray'ı tebrik ederim. Maçtan önce yaşanan gerginlik belli ki Beşiktaş'a yaramadı. Zaten bu gerginlikler oldum olası hep G.Saray'a yarar. Yanı başımızda yaşanan savaş hepimizi üzüntüye boğarken hiç gerek yok bu gerginliklere... Barış içinde yaşadığımız ülkemizde derbilerin keyfini dostça çıkaralım.