Liderler yok!

Önder Karaveli'nin Serdar, Can ve Güven'i ilk 11'e almasının, takıma hareket getirdiği bir gerçekti. Beşiktaş'ın bu gençlik ateşi ve taraftarının müthiş desteğiyle ilk 10 dakikada tam 4 gol pozisyonundan yararlanamaması, Kenan, Alex, Güven'in biraz şanssızlığı ve her zamanki gibi son vuruş kabiliyetsizliğiydi.

İlk 10 dakikanın ardından Ghezzal oyuna bir türlü giremeyince siyah- beyazlılar oyun kuramadı ve rakibinden kaptığı toplarla pozisyona girmeyi denedi. Ghezzal'in yanı sıra Beşiktaş'ın tecrübelileri Rosier ve Atiba de kaçak güreştiler. İlk golde Serdar'ın hatası maç eksikliğinden başka bir şey değildi belki ama yenen iki golde de Rosier'i ara da bulasın!

İlk yarının sonlarında ilk 45 dakikada Welinton sakatlandığında maç 3 dakika durdu. Necip oyuna girdiğinde maçta ikinci yarı başladı ve Başakşehir bu boşlukta golü de buldu.

Atiba; takım 10 kişi kaldığında tecrübesiyle savunmaya geçmeliydi ama boşa bekledik. Tabii bu arada oyuncu değişikliği ihtimaline rağmen ısınan yedek futbolcunun olmaması da teknik heyetin hatasıydı. Beşiktaş maçında bunları yazmak bile bana zulüm geliyor.

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Beşiktaş ikinci yarıda genç Can'ın önderliğinde oyunu rakip sahaya sürdü. Taraftarının desteğiyle baskı artarken, Başakşehir kendi sahasına hapsoldu. Kenan'ın beraberliği getiren golü atması moral oldu belki ama Beşiktaş yine zor attı, kolay yedi ve sahadan yine 2 kayıp puanla ayrıldı.

Yönetim; Ghezzal, Alex, Rosier, Pjanic ve Batshuayi'yi takıma kazandırmak için mali anlamda büyük risk aldı. Ama bu futbolcuların performansları maalesef hayal kırıklıklarıyla dolu! Lider oyuncular bu sezon sınıfta kaldılar.

Başakşehir'deki 18 yaşındaki sol bek Ravil Tagir benim Altınordu'dan 4 yıl öncesinden keşfettiğim yıldız adayıydı.

Beşiktaş'a gelmesini çok istedim ama olmadı. Dünkü başarılı performansı alkışa değerdi. Hakem Erkan Özdamar gayet iyi bir yönetim gösterdi.