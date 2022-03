Yapılması gereken

Beşiktaş'ın, Kayserispor'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmesi hepimiz için büyük hayal kırıklığı oldu. Kaçan goller ve her zamanki gibi verilmeyen penaltılar ve taraftarın maç sonu yaptığı protestolar yazımı kaleme alırken film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyor. Artık ne desek boş ama bu sezon Beşiktaş için bu sezon hayal kırıklıklarıyla dolu... Kupa da elden gidince Beşiktaş için tek teselli Süper lig ikinciliği olacak. Ama ortada bir başarısızlık var. Ve bu başarısızlık çok iyi irdelenmeli... Ama öncelikle yapılması gereken; sakinleşip Beşiktaş'ın geleceği için plan ve projelerin ortaya konulmasıdır. Medyada çıkan haberlere göre Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı tüm hızıyla sürüyor. Tabii ki yönetimin teknik adam araması çok doğal ama geçtiğimiz ay Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro ile yapılan pazarlıkların an ve an medyaya sızdırılması Beşiktaş gibi büyük bir camiaya yakışmadı. Sergen Yalçın yaptığı son açıklamada 3 ay önceki Sporting deplasmanında bu teknik adamla yöneticilerin pazarlıkların yaptığını bildiğini söylemesi de dikkat çekici. Maalesef Beşiktaş'ta ne yaşanıyorsa içeride kalmıyor birileri hemen medyaya sızdırıyor. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi bu duruma bir çözüm bulmalı. Köstebek veya köstebekler mutlaka bulunmalı... Kayserispor maçı sonrası yaşanan hayal kırıklığı sonrası Beşiktaşlıların özellikle sosyal medyadan eleştiri yapmaları çok doğal. Ama lütfen bu eleştirilerin dozajını fazla abartmayalım. Beşiktaş hepimizin ve hepimiz Beşiktaş'ın daha iyi olmasını istiyoruz. Evet, takım oynamıyor, umut vermiyor ve birçok oyuncu Beşiktaş formasını hak etmiyor. Futbolcuları isim isim yazmaya gerek yok. İnanın takımda bazı oyuncuları eleştirmekten bıktım usandım. Ancak abartılı tepkiler yarardan çok zarar verir. Tepkiler artarsa, panik de başlar. Aman dikkat lütfen biraz sağduyu.



Beylerbeyi'nde futbol heyecanı



Geçtiğimiz pazar günü çok sevdiğim Beylerbeyi'nde futbol şöleni vardı. Önce Beşiktaş ile F.Bahçe arasında oynanan Kadınlar Futbol Ligi heyecanına tanık oldum. Tam bir şenlik havasında başlayan maçı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Hanım'la izlemesi çok güzeldi. Şunu gördüm kadınlarımız futbolda çok yetenekli ve gelecekte kadın futbolu büyük gelişme kaydedecek. Ama iki takımda yabancı futbolcunun fazla olmasına anlam veremedim. Sevgili kulüp yöneticilerimiz güvenin gençlerimize... Erkek futbolumuz yabancı çöplüğü, bari bırakın gençlerimiz kadın futbolunda kendini göstersin. Bir sözüm de taraftarlara... Dünyamızın savaş ortamında bulunduğu bu günlerde kadın futbol maçında olay çıkarmak neyin nesi? Maçı izleyen ailelere ayıp olmadı mı? Kadın futbol maçının ardından Beylerbeyi Stadı'nda BAL Ligi'nde harika bir maçı daha izledim. Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın büyük destek verdiği Beylerbeyi'nin Sapanca Gençlik'i 2-1 yendiği maçta heyecan doruktaydı. Bir dönem başkanlığını yaptığım 111 yıllık köklü çınar semtim Beylerbeyi'nin galibiyeti, umarım güzel günlerin habercisidir.