Tarihi fırsat

Bu sezon şampiyonluk yarışında üç büyükler yok.

Trabzonspor aldı başını gidiyor. Tebriklerim futbol şehri Trabzon'a... Bordo-mavili takımın haklı başarısına taraflı tarafsız herkes saygı gösteriyor. Ama özellikle çokbilmiş spor yorumcularımız futbolu değil transferi konuşuyor.

Üç büyükler birbirinden kimi transfer edecek haberleri yazılıp, çiziliyor. Ama taraftarlar da biliyor ki bunların yüzde 90'ı menajer kaynaklı haberler... Kulüp başkanları ise naklen yayın ihalesini makul bir fiyata çekmek için ne yapılabilir derdindeler. Toplantı üzerine toplantı yapılıyor. Kulüplerin borcu almış başını gidiyor ve son 5-6 yılda 550 milyon dolara çıkan naklen yayın ihalesine artık 150 milyon dolar veren yok. Maalesef şapka düştü, kel görünüyor! 50 yılını Türk Futboluna vermiş biri olarak bugünleri geleceğini yıllardır işaret ediyorum. Tablo vahim; kulüpler borç içinde ve açık ve net; en büyük gelir kalemi olan naklen yayın da çok büyük kesintiye uğrayacak.

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G.Saray Başkanı Burak Elmas son dönemde menajerlere verilen ücretleri cesurca açıkladı. Falcao transferinde sarı-kırmızılı kulübün kasasından tam 3 milyon 750 bin euro çıkmış. Dilerim diğer kulüplerimiz de hangi menajere ne kadar verildiğini açıklarlar. Sadece G.Saray'da değil, hemen hemen tüm kulüplerimiz böyle borç batağına girdi. Başkan, teknik direktör, menajer ilişkileri büyük soygun düzeninin önemli parçası...

Bakın 2002 yılında Bundesliga maçlarını naklen yayınlayan kuruluş iflas ettiğinde birçok Alman kulübü iflas bayrağını çekmişti.

Alman futbolu 'bir daha ayağa kalkamaz' denilirken Alman Futbol Federasyonu, devletten aldığı 500'er bin euro desteği kulüplere öz kaynak düzeninde harcamak şartıyla dağıttı.

Alman kulüpleri küçültmeye giderken, alt yapı hamlelerini yaptılar.

'Bitti' denen Alman futbolu, 4-5 senede şahlanışa geçti. Maalesef hırsız başkanlar için kulüpler artık çok cazip olmayacak. Zaten birçoğu koltuğu bıraktı ve onlara mahkeme yolu gözükmeye başladı.

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Bugün Almanya'da yaşanan şahlanışının bir benzeri Türk Futbolunda da yaşanabilir.

İnanın bana Türk gençleri çok büyük potansiyel.

Gençlere inanır, güvenirsek, onların saha için ve saha dışı eğitimlerini verirsek futbolumuz hem kulüpler bazında hem de milli takımlar arenasında çok büyük başarılara imza atabilir. Bakın geçen sezon ismini duymadığımız Emirhan İlkhan, Arda Güler, Yunus Akgün, Bilal Beyazıt gibi oyuncular nasıl da futbolumuza renk kattılar.

Sayın kulüp başkanları lütfen artık gerçekleri görün ve günü kurtarmaya çalışmayın.

Yapın alt yapı hamlelerini, sizler de gelecek başarılarla tarihe geçin.

ÖZEL NOT: Sevgili okurlarım, küçük bir operasyon geçirdim.

Sağlığım çok şükür çok iyi.. Kimseye söylememeye gayret ettim ama bir anda duyulmuş. Telefonuma gelen çağrılara ve mesajlara yanıt vermekte zorlandım.

Sevginiz ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. sinan.vardar@