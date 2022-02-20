Sevinelim mi!

Beşiktaş 6 yerli oyuncuyla başladı maça... Larin, Batshuayi, Pjanic, Rıdvan, Rosier gibi yıldızlar kadroda yer almazken Atiba'nın da kulübede olması Kartal'ın gücüne elbette sekte vurmuştu. Beşiktaş farklı kazanması gereken, çok gol kaçırdığı maçı zar zor 1-0 kazanırken maçın ardından 'sevinelim mi!" diye düşünmeden edemedim. Kartal dün, ligin düşmeye namzet takımı Altay karşısında 90 dakika boyunca baskılı oynadı. Ama ilk yarı üretkenlik adına hayal kırıklığıydı. Maçın adamı son 5 dakikaya kadar oyunda kalan ve 85 dakika sol tarafta Balkanlardan gelen fırtına gibi esen Umut Meraş'tı. Umut, belli ki formasını çok özlemiş, yüklendikçe yüklendi ama forvet etkisiz olunca onun bu futbolu karşılıksız kaldı.

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Güven Yalçın bir şeyler yapmaya çalıştı ama tesirsiz. Sevgili Güven'den daha ne kadar gelişim beklenmeye devam edilecek merak ediyorum. Kenan Karaman da çok istekli ama bu performans Beşiktaş'ta oynamaya yetmez, yetemez! İkinci yarı Beşiktaş galibiyete susamış olmanın verdiği baskısını artırdı. İlk yarıda yürüyen Ghezzal ikinci yarıda harika paslar atarak yine sihirbazlığını gösterdi. Necip orta saha oynamaz ama, oyunda kaldığı süre içinde yine savaştı. Vida en kritik anda sahneye çıkarak hem takımına 3 puan getirdi hem de maçın son anlarında da savunmayı ayakta tuttu. Ersin de az gelen Altay ataklarında kalesinde güven veren isimdi. Altay'da BEFAM ürünü Özgür takımının en iyisiydi. Beşiktaş'ın maçlarına heyecan dayanmıyor. Son dakikalar yine azap gibi geçti. Kalp rahatsızlığı olanlar aman dikkat! Hakem Suat Aslanboğa maçı iyi yönetmeye çalıştı ama bazen abuk subuk düdükler çaldı. Şaşırdık mı, tabii ki hayır!