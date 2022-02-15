Yıldızlar savaşı

Dün her şeyiyle harika bir 90 dakika izledik. İki takıma da tebrikler... Beşiktaş 3 puanı aldı derken az kalsın sahadan puansız ayrılacaktı.

Geçtiğimiz hafta Eko Tv'de konuk ettiğimiz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı dinlerken, futbolu bu kadar çok seven ve kulübünü alt liglerden alıp Avrupa hedefiyle oynatan bir başkanın tüm kulüplere nasip olmasını diledim.

Sancak, Balotelli transferini uzun uzun anlatırken İtalyan golcünün kendisini ağabey gibi sevdiğini söylerken Adana'dan hiç ayrılmak istemediğini de söyledi.

Premier Lig kıvamında oynanan 90 dakikada iki takımın yıldızları sahada savaşırken Uşakspor'dan yeni çağrılan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Kerem harika bir asiste imza atarak çok eleştirilen Alex'in şeytanın bacağını kırmasını sağladı. Adana Demirspor'ın yıldızı Balotelli Beşiktaş golünden sonra kontrolü kaybetti ve Welinton'a kırmızı kartlık bir hareket yaptı. Maçın hakemi baktı ortam iyice gerilecek sarı kartla bu hareketi geçiştirdi.

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Kupa maçlarında 120'şer dakika mücadelle eden iki takım ikinci yarıda da müthiş bir tempoyla oynadılar. Beşiktaş'ta Ersin kalesinde yine güven verdi. Maçın yıldızları harika oynayan Beşiktaş'tan Necip ve Adane Demirspor'dan Samet'ti. Sosyal medyadan Necip'e sallayanlara kırmızı biber sürerim.

Batshuayi sürekli ofsayta takılırken Larin ve Atiba 90 dakika hücum ve savunmaya verdikleri destekle bu takımın olmazsa olmazı olduklarını bir kez daha gösterdiler. Önder Hoca'dan ricam; lütfen kaptırdığı toplar sonrası vurdum duymaz olan Emirhan'ın kulaklarını çek.

Gökhan İnler, Vargas ve Balotelli ev sahibin iyileri arasındaydı. Beşiktaş kazansaydı lig ikinciliği için önemli bir adım atacaktı. İki takım ikişer puan kaybetse bile dün futbol kazandı diyebiliriz.

Beşiktaşlıların kardeş takım diye bildikleri Adana Demirspor taraftarının küfürleri ve sahaya attıkları maddeleri ayıplıyorum.