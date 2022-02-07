Şükür kavuşturana!

Önder Karaveli'yi birçok yönüyle Sergen Yalçın'a benzetiyorum. O da Sergen Hoca gibi hücumu seviyor.

Taraftar liderleri dün el ele verdi maçtaki yerini aldı. Beşiktaş tribün şovunu nasıl da özlemişiz. Şükür kavuşturana.

Dünkü 11'de Josef, Ghezzal ve Larin'in olmaması sürprizdi.

Beşiktaş iyi oynadığı, sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı ve direkleri dövdüğü maçtan tek puanla ayrılması futbolun adaletsizliğiydi.

Ama işin ilginci; kalesinde de devleşen Ersin'in kurtarışları olmasa çok sahadan puansız da ayrılabilirdi.

Josef ve Atiba bu takımın aküsü gibi... Josef son 20'de oyuna girdikten sonra Beşiktaş rakibine pozisyonda vermedi.

Pjanic; maestro gibi arkadaşlarını yönetirken, iki takımın stoperleri Necip ve Veysel hatasız oynadı.

Rosier geçen sezonki gibi formundaydı. Akıllı Bıdık Rıdvan hem savunma, hem de hücumda müthiş bir efor sarfetti. Allah'ı var 63 dakika oyunda kalan Emirhan ve Can da izleyenlere keyif verdi.

Önder Hoca'nın Alex Teixeira'yı kazanma gayretini doğru buluyorum. Alex toparlıyor ve daha da iyi olacak. Larin son 30'da oyuna girdi belli ki kafa olarak bitmiş, sanki Beşiktaş defterini kapamış.

Beşiktaş dün yenemedi belki ama Önder Hoca'nın deyimiyle maçı kazandı.

Antalyaspor için tehlike çanları çalıyor. Dünkü beraberlik onlara ilaç gibi geldi.