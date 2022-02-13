Başka Beşiktaş yok

Beşiktaş'ın son haftalarda oynadığı futbolu beğenmiyorum. Geçtiğimiz akşam Göztepe ile oynanan kupa maçında gösterilen performans beni hayal kırıklığına uğrattı.

Beşiktaş için Avrupa'ya giden en kestirme yol Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması. Kupa ilk hedef olmalı... Ama Göztepe maçında 120 dakika süren mücadelede Beşiktaş ile İzmir ekibi arasında fark yoktu.

Yıllardır öz kaynak düzeninin önemine dikkat çekiyorum.

Beşiktaş Fulya Şan Ökten Tesisleri'nde imkansızlıklar arasında parlayan Ersin, Rıdvan, Kerem maçın en iyileri arasındaydı.

Beşiktaş'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta Ersin Destanoğlu'nun büyük katkısı vardı. Genç kaleci; geçen ay kazanılan Süper Kupa'da da yine başroldeydi. İki sezon önce Karius parası ödenmediği için çekip gitmese belki de Ersin, Beşiktaş formasını giyemezdi.

Keza Rıdvan da öyle...

Buradan Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli'ye seslenmek istiyorum. Sevgili hocam seni çok seviyor ve güveniyoruz.

Son haftalarda takımda yaşanan düşüşle birlikte sana da eleştiriler başladı. Bunu senin de doğal karşıladığını gözlemliyorum ve olgunluğunu takdir ediyorum.

Destek zamanı

evgili hocam, bir gerçek var ki;

Beşiktaş'ın olduğu yerde başarı da olmalıdır.

Teknik ekibiniz olarak; genç yeteneklere yer verip onlara güvenmeniz kulübün geleceği acısından çok önemli. Ancak takımın gençlerini sahaya sürerken maç kazandıracak yıldızları yedekte oturtmak hatadır. Emirhan yarın büyük yıldız olacaksa Pjanic'le, Batshuayi ile birlikte oynayarak olacaktır.

Josef, Atiba ve gibi gerçek yıldızlar gençleri saha içinde de rahatlatacak isimlerdir. Sayın hocam sen de biliyorsun ki, genç futbolcularımız üst yapıya geçerken altyapıda gereken tecrübeyi elde edemiyorlar.

Gençleri sahaya dizerken onlardan büyük beklentimiz var ama onları da bir anda ateşe atmayalım. Tabii bu konuda sizin tecrübelerinize güveniyoruz.

Bir lafım da büyük Beşiktaş taraftarına... Geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında tribünler harikaydı.

Tribün liderlerinin omuz omuza takıma destek vermesiyle Beşiktaş takımı büyük bir desteği arkasına aldı. Ama Göztepe maçında tribünler bomboştu.

Lütfen tam destek verelim.

Başka Beşiktaş yok!