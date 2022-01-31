Transfer düşkünlüğü

Dilimde tüy bitti ama spor kulüplerimizin yöneticilerinin göz göre yaptıkları yanlışlar bitmedi.

Geçtiğimiz hafta içinde 4 büyüklerin borç rakamı açıklandı.

Gerçek şu ki; kulüplerimizin borcu aldı başını gidiyor.

Fenerbahçe haricinde 3 büyük kulübümüzün zararlarına zarar kattıklarını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sportif başarı konusunda çok eleştiriliyor ama onun ekonomi programı sarılacivertli kulübü ayakta tutuyor.

Ama taraftarlar da hala 'transfer transfer' diye tutturuyor. Sevgili kulüp yöneticileri, sevgili taraftarlar lütfen artık hayal dünyasından çıkın.

Deniz bitti ve artık yüksek borç yükleriyle karşı karşıyayız.

Bakın Beşiktaş'a... Ersin, Rıdvan, Emirhan son 1 yılda takıma katıldılar ve takımın gücüne güç kattılar. İşte size 3 harika transfer...

Beşiktaş'ta sezon sonunda tam 15 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. İnanın hiç umrumda değil!

Kerem Kalafat, Emirhan Delibaş, Demir Ege, Berkay Vardar gibi gençler formayı almak için hazırda bekliyor. Ümraniyespor'da müthiş performans gösteren Kartal Kayra da sezon sonunda geri dönecek.

İnanıyorum ki Hasic de yeni sezon sonunda büyük fayda sağlayacak.

Bakın Beşiktaş Yönetimi artık yeniden yapılanma için radikal kararlar alıyor. Sportif direktör olarak da Ceyhun Kazancı kardeşimiz görevinin başına geçti. Özellikle futbolda artık doğru adımların atılması şart.

Beşiktaş, başarılara koşarken de üreterek de kazanabilir. Altyapının işlevlik kazanması ve iyi bir tarama ekibi etkin bir rol oynamalı.

Yönetimin kurumsallaşma ve profesyonelleşme anlamında aldığı önemli kararlar var. Teorik olarak çok güzel şeyler duyuyoruz ama kulübün sürdürebilirliği anlamında bunları icraate dökmek bir anlamda pratikte başarıyı yakalamak gerek.

Artık ciddi adımlar atılmalı. Bugün bütün kulüplerimiz bünyelerinde birçok personeli çalıştırıyor.

Maalesef onun yakını, bunun dostu derken kulüpler yüksek maaş ve tazminat yüküyle karşı karşıya.

Amatör sporlar; kulüplerimiz için olmazsa olmaz ama buradaki bütçelerin makul seviyelere indirilmesi gerek. Amatör sporlarda birçok yabancıya yüksek ücretler ödenmesi akıl alacak gibi değil.

Artık bilinçlenelim. Transfer düşkünlüğüne son verelim. Bu ülke gençlerine güvenelim. Doğru ve akıllı projelerle ülke sporumuzu ayağa kaldıralım.

TRANSFER İŞTE BÖYLE YAPILIR!

Alkışlarım Trabzonspor yönetimine...

Trabzonspor'un son dönemde borcunun bir hayli artması beni çok şaşırtıyordu. Bordo-Mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetimi bu kötü finansal döngüyü değiştirmek için son dönemde yoğun çaba harcıyor. Bunu da icraatlarıyla gösteriyorlar. Trabzonspor Yönetiminin geçtiğimiz hafta içinde Bursaspor'dan Talha Altıkardeş (18), Kerem Şen (19) ve Batuhan Köz (19) ve Altınordu'dan Enis Destan (19) ile sözleşme imzalaması devrim niteliğinde... 4 pırıl pırıl ve yeteneklerini ispatlamış gencimiz Trabzonspor'un gücüne güç katacaktır.

Transfer işte böyle yapılır.

Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatına çok üzüldüm.

Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.