Beşiktaş havaya giriyor

Beşiktaş için çok zor bitecek gibi gözüken sezonda her şey yoluna girmeye başladı. Önder Karaveli ve teknik heyeti, önemli dokunuşlarla takımı ayağa kaldırmayı başardı. Çok kaliteli isimlerden oluşan siyah-beyazlı futbolcuların da son maçlardaki arzu ve isteği ve taraftarları da çok mutlu etti. Beşiktaş yeniden kazanma alışkanlığını kazanıyor. Tabii Necip, Ersin, Rıdvan, Emirhan gibi öz kaynaktan çıkan oyuncuların da artık takımın bir parçası olması kulübün geleceği için çok önemli... Artık alt yaş kategorilerinde forma giyen gençlerin ümitleri çok daha arttı. Onların da yolu artık çok açık... Tabii bunun yanı sıra takıma fayda sağlamayan isimleri de göz ardı etmemiz gerek... Lens, Ljajic, Douglas belli ki hayatlarından çok memnunlar... Bu isimlere 'ekmek elden su gölden' misali Beşiktaş'ın kasasından büyük paralar ödeniyor. Bir önceki yönetimin kazıkları olan bu futbolcular için Başkan Çebi ve yönetiminin bu konuda yapacağı bir şey yok ama yine de şartlar zorlanıp 'zararın neresinden döneriz kardır' mantığıyla bu oyuncuların kulüple ilişiği kesilmelidir. Beşiktaş, Malatyaspor'la önemli bir maça çıkacak. Kartal, bu maçı da alırsa zirveyle olan puan farkını biraz daha eritebilir. Futbolda her şey olabilir ama tabii ki de Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı çok çok az... Bugün yeniden yapılanmanın, gelecekte güzel günler için plan ve projeleri hayata geçirmek zamanıdır. Önder Hoca'nın Emirhan İlkhan gibi en az iki genç ismi daha takıma monte etmeye çalıştığını biliyorum. Beşiktaş altyapısındaki her genç çok değerli ve birçoğu da büyük yetenek... Onlara destek olalım, onlara güvenelim. Beşiktaş'ın kurtuluşu ve gerçek başarı hikayesi yazması için öz kaynak düzeninin ayağa kalkmasıdır. Genç yönetici Fırat Fidan ve ekibinin tesisleşme konusunda atılımları olduğunu biliyorum. Daha önce de yazdım. Vardar Ailesi olarak Fulya Şan Ökten Tesisleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Hep beraber, Beşiktaş'ı dünya markası haline getirebiliriz. Yeter ki başarıya inanalım ve Beşiktaşlılar olarak omuz omuza verelim.



KENAN KOÇAK FARKI



Kayseri'den Almanya'ya uzanan bir futbol yolculuğu... Sakatlığı nedeniyle futbolu çok erken yaşta bırakmak zorunda kalmış ama bu onun teknik adamlık yolunu açmış. Teknik direktörlük eğitimini aldığı isimlerin başında Klopp, Guardialo, Heyknes gibi isimlerden aldı. Teknik direktörlük kariyerine Almanya 6. Lig ekiplerinden VfR Mannheim'da başlarken sonra Alman ekibi Hannover 96'nın başında 150'ye yakın Bundesliga maçına çıktı. Hannover'in altyapı devriminde başrolü oynadı. Kenan hoca, Almanya'nın geleceği en parlak teknik adamlarından biri olarak gösterilirken Türkiye sevdasına Stefan Kuntz'un yardımcılığını kabul etti. Kendisiyle geçtiğimiz gün birlikte güzel bir sohbetimiz oldu. Hedef, Türk Futbolu'nda devrim niteliğinde adımlar atmak. Sevgili Kenan Koçak, iyi bir insan bilgi birikimiyle futbolumuza çok şeyler kazandıracak bir teknik adam. Böyle futbol adamlarına çok ihtiyacımız var. İnşallah Kenan kardeşim gibi hocaların sayıları çoğalır. Kuntz ve Koçak önemli bir projeye imza atıyor. Tabii burada TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'u tebrik etmek gerekir. Sayın Başkan, Milli Takım bocalar ve kötü sonuç almaya başlarsa malum çevreler tam tamları çalmaya başlar. Sabredersek Türk Futbolu kazanır.