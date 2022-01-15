Kazanan haklıdır

90 dakika boyunca pozisyon az ama tempo oldukça yüksekti. 6 eksikle gelen Gaziantep'in de 3 puan taktiğiyle maça çıkması heyecanı bir kat daha artırdı. Beşiktaş az pozisyon bulduğu maçta galibiyete uzanarak alarak taraftarlarına güzel bir hediye verdi. Beşiktaş pozisyon üretmekte zorlanırken kalesine gelen üç önemli şutta Ersin başarılı kurtarışlarıyla siyah-beyazlı takımı ayak tuttu. Pjanic ve Ghezzal'in istekli oyunu Beşiktaş'ın önemli artılarıydı. Rosier ve Rıdvan kanat bindirmeleri başarılı, savunmada forma giyen Necip yine çok savaşan bir asker gibiydi. Ama Beşiktaş'ın hatlar arası fazlasıyla kopuktu. Savunma, orta saha ve hücum oyuncuları sanki başka maçlar oynuyor gibilerdi. 18'lik Emirhan İlkhan dün sahada sırıtmadı ama özellikle topsuz oyuna çalışması gerek. Emirhan iyi kumaş... Manşetler onu süslüyor, herkes onu konuşuyor ama yıldızını parlamasını beklediğimiz bir gence biraz fazla ilgi gösterildiği bir gerçek... Aman Beşiktaşlı dostlar gençler bizim geleceğimiz, lütfen onları gerçek yıldız olmadan fazla şişirmeyelim! HHH Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli 60. dakikada Güven ve Emirhan'ın yerlerine Oğuzhan ve Larin'i oyuna alarak maça damgasını vurdu. Oğuzhan hatlar arasında kopukluğa çare olurken Larin rakip savunmayı yıprattı. Bravo Hocam... Batshuayi bu takımın golcüsü değil gibi ama çok çabalıyor. Dün attığı gol ona da büyük moral oldu. Dünkü güzel mücadelede hakem Arda Kardeşler her zamanki gibi sırıttı. İlk yarının sonlarında Batshuayi'nin ceza sahası içinde kasti olarak ayağına basılması penaltı ve kırmızı kart olmalıydı. VAR bizi şaşırtmadı ve yine şovunu yaptı ve bu bariz pozisyonu görmemezlikten geldi. Ahmet Çalık'ın ölüm haberini alınca çok üzüldüm. Futbol sahalarımızın efendi ve iyi savunmacısıydı. Onu ilk izlediğimde Beşiktaşlı yönetici arkadaşlara önermiştim. Ailesine sabırlar dilerim. Türk Futbolunun başı sağolsun.